مقطع لأمل الشهراني عن مقتل ندى القحطاني يثير السعوديين

تسببت قضية الطالبة السعودية ندى القحطاني (21 عاما) وقتلها على يد شقيقها في قضية ”شرف“ في إثارة اللغط والجدل وجرى بشكل كبير تداول مقطع للناشطة أمل الشهراني، والتي فتحت النار على ظاهرة العنف الأسري في المملكة، بدعوى الشرف والقبيلة.

وانفعلت ”الشهراني“ – المقيمة في الولايات المتحدة – عبر مقطع وثقته في حسابها في ”سناب شات“ بعد حادثة قتل ندى القحطاني، مؤكدة أنها ”حاولت تمالك أعصابها كثيرا إزاء قصص العنف والقتل التي ترد لها يوميا وتقرأها عبر مواقع التواصل، لكن لم تعد تستطيع أكثر من ذلك“.

وانتقدت أمل في حديثها، القتل بدواعي الشرف والقبيلة، مهاجمة كل من يقتل باسمهما، موجهة لومها للمجتمع لصمته على حوادث العنف لذات الأسباب.

وتابعت هجومها على مظاهر العنف الأسري في بلادها، لافتة إلى أن ”المسؤولين الاجتماعيين يتظاهرون بإنقاذ المعنفات ومساعدتهن عبر مواقع التواصل فقط، فيما تغيب هذه الإجراءات على أرض الواقع“.

وتساءلت الناشطة السعودية إلى متى ستستمر جرائم قتل النساء تحت مسمى الشرف والقبيلة دون رادع أو قانون صارم.

ايه والله ىلعن ابو شرفكم ذبحتو خلق الله يا همج يا جهله يالي ما تخافون الله ، تحسب انك لاذبحت بتدخل الجنه ؟ بعيده عن وجهك الاسود انت وياه pic.twitter.com/5WFTZ9fbje — عزيز (@3zzis) January 22, 2020

وجاء في مضمون كلام ”الشهراني“: ”اليوم قتلت ندى القحطاني على يد أخوها باسم الشرف، وبنفس الغدرة راح السواق فيها وأطلق النار على روان السعدي اللي اخوها قاعد يستنجد لنقلها للمستشفى، إلى متى مواضيع الشرف؟ ياخي لعنة تلعنك، الكلام هذا موجه بس للناس القذرة، لعنة تلعنك انت والشرف، قتلتوا البنات ماتبغوهن مرة مضايقينكم مرة مسببيلكم زحمة، ارموهم بالشوارع خلهم يتحملون هم خطاياهم، لكن لا تقتلون الناس (..) فيكم رجل عاقل يسمعني؟ يا رجل يا عاقل إذا بكرة هذا ظل في المجتمع وسامحتوه وطلعتوه من السجن بكره هذا يقتل ابنك، بكرة يتزوج بنتك، كيف تسمحون فيه؟ قذارة من قذارات، يلعن أبو الشرف، (..) ويلعن ابو القبائل اللي كذة، العالم تعبت (..) ذبحكم الشرف ذبحتكم الهمة على اسماء القبايل، عبالكم اسم القبيلة حيترفع للجنة، عبالكم الشرف هذا حيدخلكم الجنة (..) هذا يدخلك جهنم (..) ياملعون الله يحرقك (..) تبون تشوفون ولا ماتبون تشوفون، فاهمين العالم اللي انتوا عايشين فيه ولا لا؟ عالم وسخ، ما يحكمه لا قانون ولا شريعة، قاعد يحكمه مشاعر الإنسان وبس (..) فين المسؤولين الاجتماعيين هذول اللي قاعدين يتغنون بتويتر وإن هم قاعدين ينقذون الناس والمعنفات، فينهم فينهم هذول، الله ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، جينا بكلام جينا بروقان ما خلينا شي حتى الصراخ ما نفع، غابة.. غابة مليانة وحوش، الاب يغتصب بنته بمزاجه وماحد يصدقها لان لو تروح المستشفى يلعنوا والدينها، عندهم واسطات، يخرجونه نفسهم كذة، والشرطة نفس الشي ولد عمه وقبيلي وكذة (..) ساكتة وتاكلها على راسها، تاكلها، ليه؟ لمتى؟ إلى متى ما فيه شي كذا يحكمكم؟ إلى متى؟“.

وأثارت قضية مقتل ندى القحطاني على يد شقيقها وإصابة فتاة أخرى تدعى روان الغامدي إصابة خطيرة وسائق المركبة، ردود فعل غاضبة في السعودية، في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية إلقاءها القبض على القاتل، دون الكشف عن ملابسات الجريمة أو أسبابها.