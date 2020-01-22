جدل في السعودية بعد انتشار تغريدات ”مسيئة“ لزوج الإعلامية سارة دندراوي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع تغريدات منسوبة لزوج الإعلامية سارة دندراوي، عبدالرحمن مظهر، اتُهم بسببها بالإساءة للمملكة.

وتعود التغريدات المنسوبة لزوج دندراوي لما قبل عدة سنوات، حيث تضمنت انتقادات لأوضاع عامة في السعودية.

وانقسم مغردون عبر هاشتاغ #زوج_دندراوي_يسيء_للوطن في موقع التواصل ”تويتر“ بشأن تغريدات ”مظهر“ فمنهم من هاجمه لإساءاته، ومنهم من دافع عنه.

وكتبت مغردة تحمل اسم ”جين“: ”حاسه فيه احد قاعد ينبش بحقد بتغريدات حضر جده ما بين 2013 _2012 بشكل خاص“.

ودافع عنه ”جبروت“: ”كلام قبل ١٠ سنين اكيد تغير فكره الحين“.

ورأى عبدالعزيز: ”صدقوني كل مغرد بالفترة هذيك كان يكتب اشياء زي كذا الا ما رحم ربي بلاش نقعد ننبش على بعض ونشيطن بعضنا البعض واخيرا الوطن للجميع“.

بدوره، هاجمه عيسى الزهراني: ”لو أن تويتر شخص لقبلته بين عينيه فقد كشف لنا الكثير من أعداء الوطن المختفين بين أحضانه ومنهم عبدالرحمن مظهر #زوج_دندراوي_يسيء_للوطن ويكشف لنا تويتر سلسلة من تغريداته المسيئة. هكذا يرد عبدالرحمن عبدالوهاب مظهر وطبعا من شلة المجنسين جميل الوطن الذي احتضنه وأكل من خيراته“.

لو أن تويتر شخصاً لقبلته بين عينيه فقد كشف لنا الكثير من أعداء الوطن المختفين بين أحضانه ومنهم عبدالرحمن مظهر #زوج_دندراوي_يسيي_للوطن ويكشف لنا تويتر سلسلة من تغريداته المسيئة. هكذا يرد عبدالرحمن عبدالوهاب مظهر وطبعاً من شلة المجنسين جميل الوطن الذي احتضنه واكل من خيراته pic.twitter.com/Wj9xobS4hp — عيسى الزهراني (@esaa85632) January 21, 2020

وطالب مغرد تحت اسم ”مجموعة إنسان“ بمحاسبة المتطاولين على المملكة: ”كل المجنسين والفاسدين والمرتزقة وناكرين نعم الله ثم نعم السعودية مجتمعين على الشر واثارة الفتن حسبي الله إذا كانوا يريدون شر بنا وفي بلادنا أتمنى من ولي العهد محاسبتهم على ملفاتهم السوداء اتجاه المملكة“.

ولم يصدر أي تعليق بشأن التغريدات المسيئة من قبل عبدالرحمن مظهر والإعلامية سارة دندراوي، فيما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.