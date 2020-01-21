الشاعر سفر الدغيلبي يؤكد الإفراج عنه

قدم الشاعر السعودي سفر الدغيلبي شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لعفوه عنه، معتذرا عما بدر منه من إساءة لأهالي قرية سبت العلايا، التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير جنوب المملكة.

وقال الشاعر الدغيلبي في تغريدة له في حساب ”إبداعات سفر الدغيلبي“ على موقع التواصل ”تويتر“: ”أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني، فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة، وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية، وإن كانت الأبيات قد فسرت خطأ بأنها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام، فأعتذر عن سوء الفهم. حفظ الله مولاي وسمو سيدي“.

أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني،،فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية

وإن كانت الابيات قد فسرت خطأ بانها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام فأعتذر عن سوء الفهم.

حفظ الله مولاي وسمو سيدي. pic.twitter.com/Jw5pM6dikm — ابداعات سفر الدغيلبي (@safersaad1) January 20, 2020

وأتبع سفر الدغيلبي شكره بقصيدة أهداها للأمير محمد، عرفانا منه بالجميل.

إهداء إلى مقام سيدي ولي العهد الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله pic.twitter.com/o4eO3jAWuz — ابداعات سفر الدغيلبي (@safersaad1) January 21, 2020

وتأتي تغريدة الشاعر السعودي تأكيدا لخبر الإفراج عنه، بعد أنباء عن شفاعة من المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وتم توقيف الدغيلبي من قبل النيابة العامة السعودية بعد أن وصف إحدى مدن المملكة (سبت العلايا) بـ“الخيانة“، مثيرا موجة انتقادات عارمة.

وكان الشاعر سفر الدغيلبي يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتًا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.

وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.