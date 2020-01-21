 الشاعر سفر الدغيلبي يؤكد الإفراج عنه – إرم نيوز‬‎

الشاعر سفر الدغيلبي يؤكد الإفراج عنه

الشاعر سفر الدغيلبي يؤكد الإفراج عنه

المصدر: إرم نيوز

قدم الشاعر السعودي سفر الدغيلبي شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لعفوه عنه، معتذرا عما بدر منه من إساءة لأهالي قرية سبت العلايا، التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير جنوب المملكة.

وقال الشاعر الدغيلبي في تغريدة له في حساب ”إبداعات سفر الدغيلبي“ على موقع التواصل ”تويتر“: ”أتقدم لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بخالص الشكر والعرفان لعفوه عني، فهو خير العارفين للشعر وفن المحاورة، وهو الراعي والمجدد لتراث الجزيرة العربية، وإن كانت الأبيات قد فسرت خطأ بأنها أساءت لمن أكن لهم التقدير والاحترام، فأعتذر عن سوء الفهم. حفظ الله مولاي وسمو سيدي“.

وأتبع سفر الدغيلبي شكره بقصيدة أهداها للأمير محمد، عرفانا منه بالجميل.

وتأتي تغريدة الشاعر السعودي تأكيدا لخبر الإفراج عنه، بعد أنباء عن شفاعة من المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني.

وتم توقيف الدغيلبي من قبل النيابة العامة السعودية بعد أن وصف إحدى مدن المملكة (سبت العلايا) بـ“الخيانة“، مثيرا موجة انتقادات عارمة.

وكان الشاعر سفر الدغيلبي يلقي إحدى قصائده أمام جمهور حاشد، عندما ردد بيتًا من الشعر وصف فيه مدينة سبت العلاية التابعة لمحافظة بلقرن في منطقة عسير، بالخيانة.

وأثارت قصيدة الدغيلبي ردود فعل واسعة ضده، توجتها النيابة العامة بالتدخل على خط القضية وبدء ملاحقة الشاعر.

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