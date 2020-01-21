السعودية.. ”المعنفة أمل“ تنتقد ردة فعل ”مركز العنف الأسري“

انتقدت سيدة تدعى ”أمل“ التي خرجت عبر مقاطع فيديو عدة، تطلب إنصافها من شقيقها وأقاربها بسبب تعرضها للعنف من قبلهم، مستوى تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري في المملكة العربية السعودية.

وتفاعل ”العنف الأسري“ مع السيدة، عبر حساب لم يحمل اسما على موقع التواصل ”تويتر“، أنشأته صاحبة مقاطع الفيديو فيما يبدو، لتكشف عن قصتها.

ورد المركز بالقول ”أختي الكريمة: نحن في خدمتك، نأمل منك كرما التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة“، إلا أن السيدة المعنفة ردت مستنكرة على تفاعل مركز البلاغات، إذ أكدت أنها تواصلت من قبل مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، الذي حولها إلى موظفات في المركز دون فائدة ”تواصلت معكم ومع الاستاذ خالد ابالخيل شخصيا وقال يكلمونك الزميلات كلموني لكن يحتروني اموت قد استعنت فيهم قبل خمس سنوات وقبل ثلاث سنوات ماسوو شي معي حدوني هنا مع الاسف“.

تواصلت معكم ومع الاستاذخالد ابالخيل شخصيا وقال يكلمونك الزميلات كلموني لكن يحتروني اموت قد استعنت فيهم قبل خمس سنوات وقبل ثلاث سنوات ماسوو شي معي حدوني هنا مع الاسف https://t.co/XzKABmggSy — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وأضافت ”ليش ماخدمتوني يوم اكلمكم ليش سكتو عن الموضوع ؟؟؟؟ ليش وصلتوني لهالمرحله اني انشر؟؟“.

ليش ماخدمتوني يوم اكلمكم ليش سكتو عن الموضوع ؟؟؟؟ ليش وصلتوني لهالمرحله اني انشر ؟؟؟؟ https://t.co/XzKABmggSy — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى ”يوم نشرت وخليتوني بهالموقف جيتو ؟؟؟! ليش وانا اكلمكم ماتفاعلتو ليشششششش جاوبوني ليش؟“.

يوم نشرت وخليتوني بهالموقف جيتو ؟؟؟! ليش وانا اكلمكم ماتفاعلتو ليشششششش جاوبوني ليش ؟ https://t.co/XzKABmggSy — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #انقذوا_امل في موقع التواصل ”تويتر“، والذي أطلقته ”المعنفة أمل“، بعد أن روت فيه تعرضها للعنف الشديد من قبل شقيقها ونساء في عائلتها منذ 7 سنوات.

وناشدت ”المعنفة أمل“ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لإنقاذها، وروت عبر مقاطع فيديو قصتها ”دخل فيها واسطات من حريم والله العظيم من حريم ورجال، أخوي في وزارة الداخلية استخدم مكانتا في العمل، أخوي في المستشفى العسكري استخدم مكانتا، قلولي اشتكي، اشتكيت الآن، كل شي راح مني.. مافيه فايده“.

انقذني يالامير محمد بن سلمان ياخوي محمد بن سلمان يابوي سلمان ارجوكم تدمرت #هند_القحطاني pic.twitter.com/mxs9ZtCxTX — a99m (@a99m12) January 20, 2020

هذي صورتي قبل خمس سنوات اول ماطلعني ابوي منهم انقذني منهم ولاسلمت زادو علي وزعلو اني تشافيت وحرموني من بر والديني الله يحرمهم من الشهاده والنساء من طرفهم شغالات علي وحده جايتني بحبوب مخدرات تقول تبين تصيرين سيده اعمال وانا كنت تعبانه لكنها فشلت في تلبيسي القضيه #انقذو_امل pic.twitter.com/w2sf7RhSGA — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وأكدت أنه تم تهديدها في حال أوصلت قصتها للأمير محمد بن سلمان ”تعرف يا محمد بن سلمان كم جريمة جتني من كم سنة، عنف من أكثر من 10 سنوات، وحتى أنا على ذمة زوجي كان يعنفني قدام جوزي، كان يدخل بيتنا على اساس يبى يتفاهم معنا يضربني قدام زوجي، طلقوني من زوجي، طلقوني من زوجي آذوا زوجي استغلوه ماديا، دمروا وليدي، قاموا يرهبونه، إن معي سلاح وإني رح أخطفه وأنا متفقة مع أبوه، لا طليقي ضرني ولا أنا ضريته، والله العظيم ومع ذلك لما أنا تطلقت، اللي حصلي إني تعنفت كثير، ولما جيت أشكي على الناس ابي ناس تنقذني، اتهمت بالجنون، والله العظيم اتهمت حتى بالمخدرات“.

تم تهديدي ان وصل موضوعي للامير محمد بن سلمان وتغييب شمسي #هند_القحطاني pic.twitter.com/ha63YXwlcN — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وتابعت ”رحت الرياض تركتهم ماتركوني، رحت مكة ما تركوني، فيه ناس لهناك لحقوني، تسببوا بقطعة رزقي، تسببوا بتشردي بالشوارع، آذوا ولدي، خلاص ماعاد يبي يشوفني، صاروا يسوولوا ترهيب، الولد الان تدمرت نفسيته، ما ضل غير بنتي غادة، اللي ما دخلت جامعة من كثر ما شردوني (..) جوالاتي انسرقت“.

تم اخذ ادلتي من المحكمة من قبل شخص يدعي انه محقق في مكافحة المخدرات وهرب وعندي مايثبت #هند_القحطاني pic.twitter.com/7Qk90ujvgT — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وأضافت ”شفت في الدنيا اعتداءات من 7 سنوات وقبل 7 سنوات، ما نشرت في تويتر مثل البنات ولا اتكلمت مثل البنات، عقلانية جدا، يقلولي يا امل قدمي شكاوى وتمشي حقوقك، قدمت شكاوي، استعنت فيه محامين، خذلوني، بمجرد مايشوفون الجاني، كلهم يستخدمون واسطاتهم كل حاجة ومعارفهم (..) ويعتدي علي اخوي لاني زرت امي وابوي صرلي 5 سنين ما شفتهم، ولما اعتدى علي طلعوه كلهم من السجن بربع ساعة“.

كان طليقي يحميني من اخواني وبعض من الاقارب الذين لا يملكون الرحمه دمروه ودمرو ولدي حتى استغلوه ماديا وتسببو له في تعب نفسي وجسدي وتم تهديدي قبل يومين من قبل اخي باارسال مباحث علي وتهديدي بااخي الثاني الذي اذاني واذى ابني وتحريض ابني من قبله بااني املك سلاح دمروحياتنا pic.twitter.com/ipEP5Gp7mu — a99m (@a99m12) January 20, 2020

تم تشريدي بالشوارع انا وبنتي وتم استغلالي من قبل ناس ماتخاف الله وقطع رزقي #هند_القحطاني pic.twitter.com/nzpZjxiS2d — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وتشهد العديد من حالات العنف التي تصل إلى موقع التواصل ”تويتر“ تفاعلا واسعا بين ناشطين في السعودية، مع مطالبات مستمرة بوضع قوانين صارمة للحد منها.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.