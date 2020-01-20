السعودية.. مريم العتيبي تقود حملة للدفاع عن المعنفة ”أمل“(فيديو)‎

قادت الناشطة السعودية في مجال حقوق الإنسان مريم العتيبي، حملة للدفاع عن إحدى المعنفات، بعد أن ظهرت في عدة مقاطع فيديو تشتكي فيها من تعرضها للضرب والاعتداء على يد شقيقها.

وروت المعنفة، وتدعى ”أمل“ قصتها عبر سلسلة فيديوهات، أظهرت آثار اعتداء وإصابات بوجه السيدة، فيما تفاعل مغردون مع قضيتها عبر إطلاق هاشتاق ”انقذوا_امل“، الذي تم تداوله على نطاق واسع.

#انقذو_امل

اعتقد أن كل مظلومة قررت الخروج للعلن قد وصلت مرحلة البحث عن طوق نجاة من أي مكان وهناك من أوصلها لهذه المرحلة.

لذا ودون علم منها ستصبح جاهزه للاستغلال من جهات كثر فقط من أجل الحصول على فرصة حياة..

طوق نجاة ..

أمل صغير ..

وهكذا يصنع الموظف والمسؤول الفاسد قصة هاربة جديدة — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) January 20, 2020

وقالت العتيبي تحت وسم ‏‎#انقذو_امل“: ”أعتقد أن كل مظلومة قررت الخروج للعلن قد وصلت مرحلة البحث عن طوق نجاة من أي مكان وهناك من أوصلها لهذه المرحلة، لذا ودون علم منها ستصبح جاهزة للاستغلال من جهات كثر فقط من أجل الحصول على فرصة حياة، طوق نجاة، أمل صغير“.

وأضافت ”هكذا يصنع الموظف والمسؤول الفاسد قصة هاربة جديدة“، داعية إلى أن يكون ”محاسبة الموظف أو المسؤول أو الجهة التي أخلت بأي جزء من مهامها أمرًا ضروريًا ويجب أن يكون علنيًا لأن صناعة مظلوم مقهور وهارب وخائف من أرضه ووطنه، أخبث الصناعات وأقذرها على الإطلاق، كما أنني أظن أنها لا تختلف عن صناعة إرهابي من قبل متطرف استحوذ على أحد المنابر ”.

أُعيد …

واثقة تماماً أن صناعة هارب مظلوم ومقهور وخائف من وطنه وأرضه من أخبث الصناعات وأقذرها على الإطلاق ، كما أنها تعادل في الخسة صناعة إرهابي حاقد على وطنه وأرضه ، فكلاهما تعرض لضغط رهيب وعُبث بإرادته وحدد مصيره مِن قِبل مستفيد ومن ثم صار جاهزاً للاستغلال …#انقذوا_امل — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) January 20, 2020

وكانت السيدة المعنفة قد ظهرت في مقاطع فيديو عدة، حيث تحدثت عن شقيقها، الذي يعمل في وزارة الداخلية ”بحسب زعمها“، قائلة: ”شفت من الدنيا من 7 سنوات وأكثر، اعتداءات، لا نشرت تويتر ولا تكلمت فيهم، كنت عقلانية بما فيه الكفاية أعطيهم فرصة“.

تم اخذ ادلتي من المحكمة من قبل شخص يدعي انه محقق في مكافحة المخدرات وهرب وعندي مايثبت #هند_القحطاني pic.twitter.com/7Qk90ujvgT — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وأضافت أن ”الناس قالت لي قدمي شكاوى يا أمل وتمشي حقوقك، قدمت واستعنت بمحامين خذلوني كلهم بمجرد ما يشوفون الجاني كأنهم يستخدمون واسطاتهم على“.

انقذني يالامير محمد بن سلمان ياخوي محمد بن سلمان يابوي سلمان ارجوكم تدمرت #هند_القحطاني pic.twitter.com/mxs9ZtCxTX — a99m (@a99m12) January 20, 2020

وتابعت وهي تبكي: ”ما عندي شيء أقدر أسويه، أخوي اعتدى عليّ وبعد كذا طلعوه من السجن بعد ربع ساعة، كان طليقي يحميني من إخواني ومن بعض الأقارب الذين لا يملكون الرحمة دمروه ودمروا ولدي حتى استغلوه مادياً وتسببوا له في تعب نفسي وجسدي“.