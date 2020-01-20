تونس.. الإعلامي سمير الوافي أمام القضاء بسبب ”وساطة“

استدعى القضاء التونسي، يوم الإثنين، الإعلامي سمير الوافي؛ للتحقيق معه في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة؛ بسبب ”وساطة مدفوعة الثمن“.

وترجح مصادر قضائية أن تصدر المحكمة حكما بالسجن في حق الإعلامي الوافي، في قضية رفعتها ضده مواطنة تونسية، أوهمها بالتدخل لصالحها حتى تتحصل على رخصة لبيع الخمور.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“ أن ”المتضررة أكدت أنها دفعت 850 ألف دينار تونسي (نحو 300 ألف دولار) للوافي ليتدخل لصالحها لدى السلطات التونسية؛ لتمكينها من الحصول على الرخصة“.

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على الوافي في المرحلة الابتدائية من القضية بالسجن 16 شهرا، حيث وقام الوافي باستئناف الحكم.

كما سيخضع الوافي للتحقيق في شهر شباط/ فبراير المقبل، بعد أن تم حبسه ثم إطلاق سراحه مؤخرا في قضية تتعلق بتبييض الأموال.