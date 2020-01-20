نجم ”tik tok“ السعودي منصور الغامدي يرد على المتنمرين (فيديو)

انفجر منصور الغامدي، أحد مشاهير السعودية ببرنامج ”tik tok“، بالبكاء بسبب السخرية منه والتنمر عليه، واضطر لكشف مرضه لأول مرة وسر لجوئه للرقص والغناء.

وظهر الغامدي في مقطع فيديو نشرته الصفحات الفنية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعاطف معه وهو يبكي ويقول ”إنتو تقولوا ليه هذا الإنسان كبير في السن وقاعد يرقص ويغني ويمثل“.

وقال إنه أصيب قبل أعوام بجلطة في القلب، كما فقد الحبال الصوتية، وعانى من غيبوبة وخسر عمله.

وتساءل ”ايش أسوي بحياتي؟ أقعد جالس في البيت وأضع يدي في راسي وأقعد أندب؟ الدكتور قالي اضحك وروح وتعال“، مختتما بإيصال رسالة للمتنمرين ”لا تحكموا على الناس بالمظاهر. واللي يسوي تعليقات يكتب زي الناس يا إما لا يعلق. ولا تتهكموا أو تسبوا أحد“.

وما أن نشر الغامدي مقطع الفيديو حتى انهالت التعليقات الإيجابية، وتعاطف معه الكثيرون وقدم بعضهم اعتذاره له.

ونشرت إحدى الصفحات الفنية المقطع وعلقت ”تعليقات المتنمرين أشد وطأة من ضرب الرصاص. أحد المشاهير يفاجئ الساخرين منه بمرضه الذي ينشغل عنه ويعالجه بمقاطع الفرح والبهجة“.

ويعد منصور الغامدي شخصية مشهورة وله العديد من مقاطع الفيديو التي يرقص فيها ويغني على نغمات الأغاني الشعبية بشكل فكاهي.