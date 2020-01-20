بعد حكم بسجنها.. الأكاديمية السعودية هند الدبيخي ترد بفيديو ورسالة

ردت الأكاديمية السعودية هند الدبيخي على الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في منطقة القصيم، بالسجن 8 أشهر وتغريمها 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) ومصادرة جوالها وإغلاق حسابها، بعد مقطع فيديو مسيء لأهالي بريدة، نسبه ناشطون لها.

وفي رد غير مباشر على الحكم وعلى الجدل الدائر في موقع ”تويتر“ بشأن المقطع المسيء، وثقت ”الدبيخي“ تواجدها خارج السعودية، تحديدا في منطقة ”ويست اند“ في بريطانيا، مؤكدة أنها ”تعيش أوقاتا سعيدة“.

وقالت: ”مساكم سعيد، اليوم الجو صدق برد، بس كذا يشرح القلب، (..) هذا طبعا في ويست إند، من أجمل الأحياء، ربي يديم علينا السعادة وانتم يارب (..)“.

ورغم عدم إقرار هند علنا بما نسب إليها من اتهامات، إلا أن رسالة وجهتها لاحقا عبر حسابها في ”سناب شات“، تثبت فيها على ما يبدو أنها صاحبة المقطع المسيء المتسبب في صدور حكم ضدها.

المقطع ناقص + اخوها طلع بمقطع يهدد بنات الجامعة واللي يسب اخته والخ pic.twitter.com/T912510dgV — alone (@ioveers) January 19, 2020

وكتبت الأكاديمية السعودية، بعد صدور الحكم القضائي عبر ”سناب“: ”لم أخلق لأنافق أحدا، خلقت لأعيش بكرامة وحرية وأصدح بالحق، فمن أعجبه قولي فهنيئا له، ومن أغضبته كلماتي فهذا الحق لايجرح سوى المتلونين والجبناء والحاقدين“.

وكانت شرطة منطقة القصيم قد كشفت، الشهر الماضي، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد نشرها مقطع فيديو ”احتوى ألفاظا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير“.

وقال بيان رسمي للشرطة، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها، إن المتهمة موقوفة حاليا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقها.