بالفيديو.. صاحب الدراجة المسروقة يشكر السعوديين

نشر السعودي ناصر حمود فيصل، صاحب الدراجة المسروقة، يوم الجمعة، مقطع فيديو جديدا، وجه خلاله كلمة شكر للسعوديين.

وقال ”صاحب الدراجة ”، والذي يعمل حارس أمن في أحد الأسواق: ”إنه كان قد تفاجأ بعد خروجه من المسجد، حيث كان يؤدي الصلاة؛ بسرقة دراجته التي يعمل بها ”، الأمر الذي دفعه لنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حالة انفعال شديد، حيث لقي تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”.

وانهالت عروض وهبات مالية بمبالغ كبيرة على الحارس؛ بعد أن ظهر في مقطع فيديو مؤثر وهو يبكي دراجته المسروقة، التي كانت وسيلة النقل الوحيدة التي توصله لعمله، في مدينة جدة في السعودية.

وكان من أبرز المتفاعلين مع فيصل الأمير عبدالعزيز بن فهد، حيث تبرع له بمبلغ 200 ألف ريال.

وأعرب المواطن السعودي عن سعادته بهدية الأمير عبدالعزيز بن فهد، ودعى له بالتوفيق في الدنيا والآخرة، ودخول الجنة من أوسع أبوابها.

ووجه المواطن السعودي كذلك الشكر للفنان فايز المالكي، الذي زف إليه الخبر، وأيضا لم ينس المواطن السعودي أن يشكر ”تويتر“؛ الذي كان سبب انتشار الفيديو الذي سجله، حيث ساهم ذلك في حل مشكلته بشكل لم يكن يتوقعه.