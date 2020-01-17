ظهور جديد لافت لـ“ميغان ماركل“ في كندا (فيديو وصور)

في حين أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تخليا عن مهامهما الملكية والعيش بعيدا عن الأضواء، إلا أنهما لا يزالان يثيران الاهتمام وتتعقبهما عدسات الكاميرات.

وفي أحدث ظهور لها بكندا، رصدت العدسات ميغان وهي تقود سيارتها بنفسها لتقل إحدى صديقاتها، بينما بدت في غاية الارتياح والسعادة.

بعد التنحي عن المهام الملكية في بريطانيا.. ميغان ماركل تظهر وهي تقود سيارتها لاصطحاب ضيفة لها من مطار فيكتوريا بكندا#إرم_نيوز #MeghanMarkle #HarryandMeghan pic.twitter.com/1lgEQDIxOq — إرم نيوز (@EremNews) January 17, 2020

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شوهدت دوقة ساسكس، أمس الخميس، وهي تقود سيارتها بنفسها وصولا إلى مطار ”فيكتوريا الدولي“ لتقل صديقتها هيذر دوراك.

وعلى الرغم من تنحي ميغان عن مهامها الملكية، إلا أنها لا تزال تخضع للحراسة الأمنية، حيث رصدتها العدسات تنتظر في السيارة برفقة حارس شخصي وتتحدث معه لمدة حوالي 10 دقائق حتى وصلت صديقتها، التي رحبت بها بحرارة.

وبالإضافة إلى قيادتها السيارة بمفردها، اعتمدت ميغان إطلالة بسيطة وعصرية، مرتدية ”الأيس كاب“ مع ترك شعرها منسدلا، وارتدت نظارات شمسية كبيرة ومعطفا، كما بدت في غاية الارتياح وسعيدة، ولم تفارقها الابتسامة.

كما بدت صديقتها هيذر سعيدة وكانت إطلالتها بسيطة أيضا، حيث نسقت معطفا أبيض طويلا مع ليغينغ وبوت باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلا.

يذكر أن ”هيذر“، تنحدر من مدينة ”سان أنطونيو“ بولاية تكساس الأمريكية، وبالإضافة إلى صداقتهما، تعد هيذر خبيرة ومدربة ميغان لتمارين البيلاتيس.

ولدى هيذر صالتها الرياضية الخاصة ”بيلاتيس بلاتنوم“ في لوس أنجلوس، والتي بدأت ميغان المشاركة فيها أثناء عملها في مسلسل ”سوتس“.

كما أن ”هيذر ”وزوجها الممثل “ مات كوهين“، حضرا حفل زفاف ميغان الملكي، كما ذُكر أن الصديقتين حملتا في نفس الوقت.

ويعد ذلك هو الظهور الثاني لميغان منذ تخليها عن المهام الملكية، حيث كان ظهورها الأول خلال الأسبوع الماضي، عندما رصدتها العدسات في زيارة مفاجئة لمأوى سيدات في حي فقير بكندا، لتقدم دعمها لمديري ومسؤولي المأوى.

يأتي ظهور ميغان، وسط ما اُثير مؤخرا بشأن مواجهة بينها ووالدها ”توماس“ في المحكمة قريبا، في قضية رأي عام رفعتها دوقة ساسكس ضد صحيفة ”ميل أون صنداي“ البريطانية؛ بسبب نشرها رسائل شخصية بينها وبين والدها.

كما أن أحدث ظهور لميغان بعد أول ظهور علني للأمير هاري، أمس الخميس، منذ قراره وميغان التخلي عن مهامهما الملكية، حيث شارك في حدث قرعة كأس العالم لدوري الرغبي في قصر باكنجهام، وفي حين أنه تفادى تقديم أي تعليق بشأن مستقبله خلال الحدث، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الحدث هو آخر مهام هاري قبل الانضمام لميغان في كندا.