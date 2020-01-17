السعودية.. الإفراج عن شيخ قبيلة عتيبة فيصل بن جهجاه

قال الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة في السعودية، اليوم الجمعة، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا بالإفراج عن أخيه الشيخ فيصل الموقوف من أشهر.

وأوضح الشيخ محمد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبل وساطته للإفراج عن أخيه، وقام بالتوسط لدى الملك سلمان ليتم الإفراج عن الشيخ فيصل.

وكتب بن حميد في تغريدة على تويتر: ”خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه..“.

ويعد الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، أحد شيوخ قبيلة ”عتيبة“ التي تعد بدورها من أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية.

ولم يصدر إعلان رسمي بتوقيف الشيخ فيصل، لكن أنباء التوقيف سرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ربطها بتغريدات منسوبة للشيخ فيصل انتقد فيها هيئة الترفيه الحكومية والفعاليات التي تنظمها.

وكان الشيخ محمد قد قال في أعقاب تلك الأنباء: ”هناك بعض من يحاول المزايدة بموضوع إيقاف أخي فيصل وأغلبهم من أسماء مستعارة مجهول من يقف وراءها من الدول والأعداء أو من شخص تافه فاشل يريد أن يخلق لنفسه قيمة بتويتر ويظن واهما أن ذلك يعطيه جماهيرية، الحمد لله دولتنا دولة الشرع“.

وأضاف الشيخ محمد حينها: ”والملك وولي العهد حفظهما الله أحرص حكام الأرض على الشرع والعدل والمساواة وهم كذلك أشد الحكام رحمة بمواطنيهم المخلصين. فأقول لكل مرتزق لا تتدخل فيما لا يعنيك بموضوع أخينا فيصل فتسمع ما لا يرضيك منا“.

وأوضح في تغريدة ثالثة: ”وكل أبناء وأحفاد سلطان بن جهجاه جنود سلمان ومحمد بن سلمان رغما عن أنف الحاقدين والمرتزقة. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد“.

وتحظر القوانين المحلية على وسائل الإعلام نشر أخبار توقيف الأشخاص ومحاكماتهم ما لم تصدر فيها أحكام نهائية بالإدانة أو البراءة.