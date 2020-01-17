في السعودية.. بكى دراجته المسروقة فانهالت عليه الأموال والسيارات (فيديو)

انهالت عروض وهبات مالية بمبالغ كبيرة على حارس أمن في السعودية بعد أن ظهر في مقطع فيديو مؤثر وهو يبكي دراجته الكهربائية المسروقة التي تعد وسيلة النقل الوحيدة التي توصله لعمله في مدينة جدة بالسعودية.

وخلال ساعات من نشر الفيديو الذي ظهر فيه الرجل باكياً ومتأثراً بعد سرقة دراجته، تسابق أمراء ورجال أعمال وفنانون ونجوم في مواقع التواصل الاجتماعي لأجل مساعدته وشراء سيارة بدلاً من تلك الدراجة.

وشوهد الفيديو في غضون أربع ساعات، أكثر من نصف مليون مرة عبر تويتر، فيما انهالت آلاف التعليقات على الرجل الذي كان يطلب في الأصل مساعدته في العثور على دراجته المسروقة عبر الاتصال به على هاتفه الشخصي.

#عاجل انسرقت علي دراجه ما املك مواصلات الا هي في #جده وما اقدر اداوم pic.twitter.com/kZmvBnuFHX — دباب نقل 0557663132 (@DBAB_0580583506) January 16, 2020

وقال الفنان النشط في مجال الأعمال الخيرية، فايز المالكي، إن الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، تبرع بمبلغ 200 ألف ريال لصاحب الدراجة التي يقول صاحبها إنه اشتراها مستعملة بمبلغ 1500 ريال.

#عبدالعزيز_بن_فهد

يتكفل لصاحب الدباب

بمبلغ 200 الف اريال

اسال الله ان يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي https://t.co/tVtiZ5swYM pic.twitter.com/pK7ZyPE5St — فايز المالكي (@fayez_malki) January 16, 2020

ولم يكن عرض الأمير عبدالعزيز هو الوحيد، بل تعهد البعض بتقديم سيارة له بدلاً من دراجته النارية، وطلب منه البعض طريقة للتواصل معه بهدف مساعدته مع تعذر الاتصال به عبر هاتفه.

اتصلت على رقمك مرة مشغول ومرة مقفل

ارسل لي على ايميلي naif@naifco.me

طريقة للتواصل معك او كلمني وأبشر بالعوض. — نايفكو NAIF (@naifco) January 16, 2020

انا تابعتك تابعني ابي اكلمك بالخاص ..

فيه ناس بيتبرعون لك بسيارة وابشر بالخير وامسح دموعك. — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) January 16, 2020

ومني له خمسين الف ريال كيف اتواصل معك اخوي فيصل — عبدالعزيز (@sa_autmxa) January 16, 2020

وبجانب سيل التبرعات والمساعدات التي انهالت على الرجل، استقطبت قصته تعاطفاً واسعاً في واقع التواصل الاجتماعي، فيما كان الحديث حولها في موقع تويتر الأكثر تفاعلاً تحت الوسم ”#دراجه_حارس_الامن“.

تم التواصل مع العم ناصر و الحمدلله ، وتم التنسيق معه وبقابله بكره وموضوعه انتهى باذن الله ، شكرآ لكرمكم لوقفتكم الصادقه مع هالرجال الطيب والله يجعلها في ميزان حسناتكم — احمد البارقي (@aahm007) January 16, 2020

وعاد صاحب الدراجة المسروقة ليظهر مجدداً في مقطع فيديو آخر، ويكشف عن اسمه ناصر محمد حمود، وكيف سُرقت دراجته خلال وجوده في المسجد لأداء الصلاة، مقدماً عبارات شكر كثيرة لكل من ساعده.