توقيف الشاعر الكويتي فاضل الدبوس

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الخميس، بحجز الشاعر فاضل الدبوس حتى يوم الأحد المقبل، بتهمة مخالفة الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتُهم الشاعر الدبوس بمخالفته الآداب العامة من خلال النطق بعبارات غير لائقة عبر مقطع صوتي منسوب إليه، بحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المختص بالأخبار الأمنية والقضائية.

النيابة العامة تأمر بحجز الشاعر فاضل الدبوس إلى يوم الأحد المقبل بعد انتشار تسجيل صوتي له تضمن عبارات غير لائقة ومخالفة للآداب العامة pic.twitter.com/AVs6w2SsYP — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) January 16, 2020

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ الحصول على المقطع الصوتي المقصود والمنسوب إلى الشاعر الذي سبق وأن تعرض لمحاكمات في قضايا سابقة بعد اتهامه بالإساءة إلى شخصيات ومسؤولين في البلاد.

وحول قضية حجز الشاعر، فقد نشر حساب (شاعر الوطن فاضل الدبوس) المنسوب للشاعر تغريدة غامضة قبل ساعات، قال فيها ”انا ماني رايح المخيم هل الويكند شكلهم عازميني بمخيم ثاني“.