طالب يصمم صورا عبر الآلة الطابعة (صور وفيديو)

نجح الطالب البريطاني جيمس كوك من كلية لندن الجامعية، في إنشاء صور مذهلة باستخدام آلات الكاتبة اليدوية القديمة، والتي كانت تستخدم في القرن الماضي.

وتقتصر ألوان الطالب البريطاني الموهوب والذي يبلغ من العمر 23 عاما، في رسم لوحاته، على اللونين الأسود والأحمر، حيث تستغرق أعماله ما يصل إلى 30 ساعة.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن جيمس بدأ ما أسماه ”بطريقته الغريبة في التسلية“ منذ 5 سنوات، مستوحاة من فنان الآلة الكاتبة الأمريكي الراحل بول سميث، والذي كان لم يستطع استخدام الأقلام أو الفرشاة لأنه كان يعاني من الشلل الدماغي.

ووصف جيمس عمله بالمكثف، لأنه يستخدم تقنية عفا عليها الزمن لإنشاء شيء جميل، مبينا أنه عادة ما يبدأ في منتصف ورقة A4، حيث يستخدم مجموعة من الإشارات في الطابعة، ومنها: ”الأحرف ونقاط التوقف والشرطات المائلة والخطوط المستقيمة، والأقواس والأصفار، بالإضافة للرمز@ الذي اعتبره مثاليا للتظليل“.

ويطبع الأحرف بيده اليمنى، بينما يستخدم يده اليسرى لتحريك مقبض مساحة الخط للخروج بلوحته النهائية.

ويعمل جيمس على خمس آلات كاتبة يدوية وواحدة منها إلكترونية، حيث تعود أقدمها لعام 1953 وأحدثها الى عام 1991.