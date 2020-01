مشهد مذهل.. حفل زفاف تحت سحابة بركان ثائر (صور وفيديو)

View this post on Instagram

لم يعبأ زوجان في الفلبين باحتمال ثوران بركان تال وأصرا على إقامة مراسم حفل زفافهما على مقربة منه. . وفي لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل العروسان تشينو وكات بالومار عهود الزواج في إقليم كافايت يوم الأحد تحت سحابة عملاقة من الدخان والرماد، الصادر عن البركان، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم.