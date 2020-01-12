شاهد.. أمير الكويت يعزي العمانيين بوفاة السلطان قابوس بكلمات مؤثرة

جذب مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يرثي فيه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، المدونين في البلدين الذين تجمعهم علاقات طيبة على المستوى الرسمي والشعبي.

ورثى الشيخ صباح، الذي يحظى بمحبة واسعة على المستوى الداخلي والخارجي، السلطان قابوس بعبارة ”قابوس ما مات وأنتم موجودون، الله يرحمه والحمد لله على كل حال“، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء للسلطان العماني الجديد هيثم بن طارق، يوم أمس السبت، بعد أن توجه إلى السلطنة برفقة عدد من الشيوخ والمسؤولين.

وظهر الشيخ صباح، الذي تجاوز عمره الـ90 عاما، مواسيا السلطان العُماني الجديد وسط وجود عدد من المسؤولين والحضور من كلا البلدين، وتغطية العزاء من قبل عدة وسائل إعلامية.

وأعرب عدد كبير من المدونين عن فخرهم بأمير الكويت الشيخ صباح، وإصراره على حضور عزاء السلطان قابوس شخصيا، بالرغم من كبر سنه ووضعه الصحي، ومشاركته للشعب العماني في أحزانهم، وهو ما اعتاده بشكل دائم الشيخ صباح الملقب بـ“أمير الإنسانية“.

وقال الكاتب سعود الفارسي: ”رغم كبر سنه ووضعه الصحي، إلا أنه أصر أن يأتي ويقدم واجب العزاء بنفسه!! عندما نتحدث عن الوفاء والصدق فبكل تأكيد نحن نتحدث عن #أمير_الإنسانية #أمير_الكويت الشيخ #صباح_الأحمد شفاه الله وعافاه“.

رغم كبر سنه ووضعه الصحي .. إلا أنه أصر وأن يأتي ويقدم واجب العزاء بنفسه !! عندما نتحدث عن الوفاء والصدق فبكل تأكيد نحن نتحدث عن #أمير_الإنسانية #أمير_الكويت الشيخ #صباح_الأحمد شفاه الله وعافاه pic.twitter.com/Uvzk8Y22Y2 — Saood ALFarsi⚖ (@Salfarsis) January 12, 2020

وعلق المحامي وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أحمد الشنفري على كلمات الرثاء الصادرة من الشيخ صباح قائلا، إنها ”كلمات نابعة من قلب محب للخليج والعرب عامة ولعمان خاصة، صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد، ولا نملك لأهلنا الكرام في الكويت إلا الدعاء بأن يمن الله عليهم بالخير وطول عمر الأمير“.

يبارك فيكم

ما مات الله يرحمه #قابوس_في_ذمة_لله

وانتم موجودين #السلطان_هيثم_بن_طارق_آل_سعيد

كلمات نابعة من قلب محب للخليج والعرب عامة ولعُمان خاصة صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد – حفظه الله ورعاه- ولا نملك لأهلنا الكرام في الكويت الا ان يمن الله عليهم بالخير وطول عمر الامير. pic.twitter.com/GhNVUUMJKi — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) January 12, 2020

وقال الكاتب والصحفي علي بن سالم الراشدي إن ”موقف الكويت الرسمي والشعبي وتضامنهم مع العُمانيين لن ينسى أبدا“، مضيفا في إشارة إلى الشيخ صباح: ”رغم كبر سنه والمتاعب الصحية التي يعاني منها أبى أمير الإنسانية إلا مشاركة أهل عمان في أحزانهم في فقد صديقه وأخيه جلالة السلطان قابوس رحمه الله“.

رغم كبر سنه والمتاعب الصحية التي يعاني منها أبى أمير الإنسانية إلا مشاركة أهل عمان في أحزانهم في فقد صديقة وأخيه جلالة السلطان قابوس رحمه الله.

شكرا لك والدنا سمو الشيخ صباح الأحمد وشكرا لكل اهل الكويت حكومة وشعبا .

لن ننسى وقفتكم معنا أبدا. #الكويتين_يعزون_الشعب_العماني pic.twitter.com/xoqrvqBWxg — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) January 12, 2020

وكذلك حرص الكويتيون على شكر أميرهم واعتزازهم به، حيث قال المهندس هاني المذكور: ”وصول عن ألف وصول رغم حالته الصحية أبى #صباح_الأحمد إلا أن يُعزي أهل #عمان بنفسه“.

وصول عن ألف وصول

رغم حالته الصحية أبى #صباح_الأحمد

إلا أن يُعزي أهل #عُمان بنفسه ..

"من أي طُهر خُلقت نفسك يا #أمير_الأنسانية " pic.twitter.com/9ojZ4L4LNs — هاني المذكور (@hanialmathkoor) January 12, 2020

وكانت المعالم الكويتية البارزة قد توشحت بصور السلطان قابوس والعلم العماني، بعد إعلان الحداد الرسمي لثلاثة أيام في الكويت، وتعطيل الجهات الرسمية وتنكيس الأعلام على وفاة السلطان العماني.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد 50 عاما على توليه الحكم في السلطنة، خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور.