بعد قراره المفاجئ.. هل تتولى الأميرة يوجيني مهام ”هاري“ الملكية؟

لم تظهر الأميرة البريطانية يوجيني، في الأماكن العامة منذ زواجها في عام 2018 من جاك بروكسبانك، لكن من المتوقع أن تحل يوجيني محل الأمير هاري، في المهام الملكية، بحسب صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وتقول الصحيفة إنه ”مع خروج ثلاثة من كبار أفراد العائلة المالكة الآن من دائرة الضوء – الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل والأمير أندرو – فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لصغار السن في العائلة المالكة لتولي المسؤولية“.

تعمل الأميرة يوجيني، البالغة من العمر 29 عاما، بدوام كامل كمديرة في معرض الفنون Hauser and Wirth في لندن، لكن جدتها الملكة إليزابيث قد تطلب منها المساعدة في العائلة المالكة.

يمكن أيضا دعوة الأميرة بياتريس (31 عاما) للمساعدة في المستقبل، اعتمادا على كيفية استمرار المناقشات داخل العائلة المالكة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويبدو من غير المجدي أن يطلب من الأمير تشارلز والأمير وليام والأميرة آن، تولي المزيد من الواجبات بالنظر إلى العدد المذهل الذي قاموا به في عام 2019.

وقام أعضاء العائلة المالكة بأكثر من 3560 مشاركة في عام 2019 في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها، وكان الأمير تشارلز الأكثر مشاركة عام 2019، حيث نفذ 521 ارتباطا، تلته الأميرة آن، 69 سنة، التي حضرت 506 مشاركات.

فيما حضر الأمير وليام 230 مشاركة، وتولت كيت دوقة كامبريدج، 126 مناسبة ملكية، كما ظهر الأمير أندرو 59 عاما، قبل استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر، في 274 ارتباطا ملكيا.

كما نفذ الأمير هاري 35 عاما، 201 ارتباطا في عام 2019، بينما حضرت ميغان 38 عاما، 80 مشاركة ملكية.

وكان قد أصدر الأمير هاري وميغان ماركل إعلانا بأنهما يتطلعان إلى ”الاستقلال ماليا“، وقالا إنهما اختارا عدم تلقي التمويل من المنحة السيادية، كما قال الزوجان إنهما سيحتفظان بقاعدتهما في المملكة المتحدة، في Frogmore Cottage في وندسور.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعيشا في كندا لبقية العام، حيث يمكنهما التركيز على عملهما داخل الكومنولث، وسوف يحتفظان أيضا بحماية ضباط الحماية الممولين من دافعي الضرائب مقابل القيام بواجبات ملكية نيابة عن الملكة.