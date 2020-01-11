ملياردير صيني يشتري أغلى منزل في بريطانيا بهذا السعر (صور)

اشترى ملياردير صيني يدعى تشونج تشونج كيو، أغلى منزل في بريطانيا، بسعر 210 مليون جنيه إسترليني.

الثري الصيني حطم الرقم القياسي المسجل لأغلى وحدة سكنية في بريطانيا قبل 10 سنوات، وهو منزل بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني.

ويقع المنزل الذي اشتراه كيو (54 عامًا)، ويسمى قصر ”غيت روتلاند 2- 8″، مقابل حديقة هايد بارك الملكية وسط لندن، وفقا لصحيفة ”ذا صن البريطانية“.

كان المنزل مترامي الأطراف في القرن الماضي، عبارة عن صف من المنازل المؤلفة من 4 طوابق، قبل أن يتم تحويله إلى قصر ضخم واحد في منتصف الثمانينيات.

ويتكون القصر من 45 غرفة شاسعة، وحمام سباحة ومنتجع صحي خاص، وصالة رياضية، وموقف سيارات تحت الأرض ومصاعد متعددة.

وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، أن القصر عرض للبيع لأكثر من 7 سنوات، قبل أن يشتريه ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضافت الوكالة ”أن كيو، اشترى في العام الماضي ناطحة سحاب (ليدنهول) في لندن مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، ومجمع شركات (بادينجتون HQ) للتطوير في لندن، مقابل 290 مليون جنيه إسترليني.

وولد كيو في عام 1964م، في مدينة تشونغتشينغ الصينية، قبل الانتقال إلى هونغ كونغ في عام 1980، وعندما كان بعمر 29 عاما فقط، أصبح واحدا من أصغر رؤساء الشركات المدرجة في العالم آنذاك، قبل أن يستولي على شركة شقيقه المختصة بصناعة مواد التعبئة والتغليف.

وفي عام 2007، احتل كيو المرتبة الـ26 في قائمة ”فوربس“ للأكثر ثراء في العالم، ولكنه فقد كمية هائلة من ثروته في الأزمة المالية العالمية.