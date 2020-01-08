بعد تخليهما عن المهام الملكية.. هل يترك هاري وميغان ماركل العيش في بريطانيا؟

في خطوة صادمة وغير متوقعة، اتخذ الأمير هاري وميغان ماركل قرارًا بالتخلي عن لقبيهما ومنصبيهما الملكيين كدوقين لساسكس.
وأعلن هاري وميغان، عن قرارهما الصادم في بيان على صفحتهما على ”انستغرام“، اليوم الأربعاء، كاشفين عن خطتهما للتخلي عن منصبيهما كفردين في العائلة المالكة البريطانية والاستقلال ماليًا أيضًا.
ووفقًا لمجلة ”ديدلاين“، قال الثنائي إنهما ينويان موازنة وقتهما بين بريطانيا والولايات المتحدة على مدار هذا العام 2020، وأضافا أنهما سيستمران في تقديم دعمهما الكامل للملكة اليزابيث، جنبًا إلى جنب مع مراعاة دورهما تجاه الكومنولث.
وبالإضافة إلى الانتقال بين بريطانيا والولايات المتحدة، كشف مصدر لم يتم الكشف عن هويته لمجلة ”بيج سيكس“ أن هاري وميغان يستعدان للإقامة الدائمة في كندا، الا أن المتحدث باسم الدوقين رفض التعليق على هذه المزاعم.
وقال هاري وميغان في البيان الصادم: ”بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات، قررنا بدء مرحلة جديدة واتخاذ دور أكثر تقدمية في حياتنا، فنحن نعتزم التخلي عن منصبنا كأحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية ونسعى إلى الاستقلال ماليًا، بينما سنستمر في دعم جلالة الملكة بالكامل، فبتشجيعكم وخاصة على مدار السنوات القليلة الماضية، نشعر أننا مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة“.
وأوضح الثنائي: ”نخطط الآن لتحقيق التوازن في قضاء وقتنا بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، مع مواصلة دورنا وواجباتنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايانا، فذلك التوازن الجيوغرافي سيمكننا من تربية ابننا مع كامل التقدير للتقاليد الملكية التي نشأ وترعرع عليها، جنبًا إلى جنب مع منح عائلتنا المساحة للتركيز على الفصل التالي من حياتنا، بما في ذلك إنشاء كيان خيري جديد“.
وفي ختام البيان، قال هاري وميغان: ”نتطلع إلى مشاركة كامل تفاصيل هذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، في الوقت الذي نواصل فيه التعاون مع صاحبة الجلالة، وأمير ويلز، ودوق كامبريدج، وجميع الأطراف المعنية، وحتى ذلك الحين، نأمل قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر“.
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“After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” – The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA