بعد تخليهما عن المهام الملكية.. هل يترك هاري وميغان ماركل العيش في بريطانيا؟

في خطوة صادمة وغير متوقعة، اتخذ الأمير هاري وميغان ماركل قرارًا بالتخلي عن لقبيهما ومنصبيهما الملكيين كدوقين لساسكس.

وأعلن هاري وميغان، عن قرارهما الصادم في بيان على صفحتهما على ”انستغرام“، اليوم الأربعاء، كاشفين عن خطتهما للتخلي عن منصبيهما كفردين في العائلة المالكة البريطانية والاستقلال ماليًا أيضًا.

ووفقًا لمجلة ”ديدلاين“، قال الثنائي إنهما ينويان موازنة وقتهما بين بريطانيا والولايات المتحدة على مدار هذا العام 2020، وأضافا أنهما سيستمران في تقديم دعمهما الكامل للملكة اليزابيث، جنبًا إلى جنب مع مراعاة دورهما تجاه الكومنولث.

وبالإضافة إلى الانتقال بين بريطانيا والولايات المتحدة، كشف مصدر لم يتم الكشف عن هويته لمجلة ”بيج سيكس“ أن هاري وميغان يستعدان للإقامة الدائمة في كندا، الا أن المتحدث باسم الدوقين رفض التعليق على هذه المزاعم.

وقال هاري وميغان في البيان الصادم: ”بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات، قررنا بدء مرحلة جديدة واتخاذ دور أكثر تقدمية في حياتنا، فنحن نعتزم التخلي عن منصبنا كأحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية ونسعى إلى الاستقلال ماليًا، بينما سنستمر في دعم جلالة الملكة بالكامل، فبتشجيعكم وخاصة على مدار السنوات القليلة الماضية، نشعر أننا مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة“.

وأوضح الثنائي: ”نخطط الآن لتحقيق التوازن في قضاء وقتنا بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، مع مواصلة دورنا وواجباتنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايانا، فذلك التوازن الجيوغرافي سيمكننا من تربية ابننا مع كامل التقدير للتقاليد الملكية التي نشأ وترعرع عليها، جنبًا إلى جنب مع منح عائلتنا المساحة للتركيز على الفصل التالي من حياتنا، بما في ذلك إنشاء كيان خيري جديد“.

وفي ختام البيان، قال هاري وميغان: ”نتطلع إلى مشاركة كامل تفاصيل هذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب، في الوقت الذي نواصل فيه التعاون مع صاحبة الجلالة، وأمير ويلز، ودوق كامبريدج، وجميع الأطراف المعنية، وحتى ذلك الحين، نأمل قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر“.