نجاح المساعيد تثير جدلا بمقطع فيديو مع زوجها في عيد ميلاده

أثارت الشاعرة والكاتبة الأردنية نجاح المساعيد جدلا واسعا بعد نشرها مقطع فيديو جمعها بزوجها الأردني عامر السردي بمناسبة عيد ميلاده، إذ طالتها الانتقادات والسخرية من جانب المتابعين الذين اتهموهما بالتقليد.

وجاء في المقطع الذي نشرته المساعيد عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وهنأت فيه زوجها بعيد ميلاده قائلة ”اليوم عيد ميلاد زوجي وحبيبي عامر، اللي أقوله كل عام وهو بألف خير“، متسائلة: ”وش تتمنى في عيد ميلادك“.

وقال زوجها عامر السردي في المقطع ذاته ”أنا أتمنى من كل قلبي إنه ربنا يديمك تاج فوق راسي ويحفظلي ياكي ويحفظلي عيالك إلي هما بالأصل عيالي جاسر وسلوان“.

وأضاف ”وأنا بصراحة عيد ميلادي مهو اليوم عيد ميلادي يوم اللي عرفتك يوم اللي صرتي حلالي يا حلالي“.

من جهتهم قال المتابعون إن نجاح وعامر بديا وكأنهما في مشهد تمثيلي ليس له أي صلة بالمشاعر الحقيقية التي تحدث بين أي اثنين يحبان بعضهما مؤكدين أنهما يريدان أن يظهرا كـ“كابلز“ ولكن التمثيل فضحهما إذ يقلدان مشاهير السوشيال ميديا الذين يفتعلون الجدل بنشر تفاصيل حياتهم الخاصة للعلن رغم أن احترام خصوصية العلاقة من أهم الأمور.

وأثنى بعض المتابعين على محبة نجاح المساعيد وعامر السردي لبعضهما رغم فارق السن وتغزلوا في أنوثة نجاح المساعيد وأنها أظهرت مشاعر الحب والخجل في وقت واحد، فيما تناولهما البعض بالسخرية، معتبرين أن اعتمادهما على اللهجة البدوية أثار ضحكاتهم.

واحتفلت الشاعرة والإعلامية الأردنية – الإماراتية نجاح المساعيد، بزواجها من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي في الـ22 من ديسمبر الماضي في حفل ضخم نشرت جزءا منه في مقطع فيديو عبر حسابها على ”تويتر“.