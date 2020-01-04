 فيديو مؤثر لوفاة سعودي في حفل زفاف صديقه – إرم نيوز‬‎

فيديو مؤثر لوفاة سعودي في حفل زفاف صديقه

فيديو مؤثر لوفاة سعودي في حفل زفاف صديقه

المصدر: الرياض – إرم نيوز

وثق مقطع فيديو في أحد حفلات الزفاف في السعودية، وفاة ضيف خلال تهنئته صديقه العريس وسط صدمة للحضور وهم يرونه يسقط أرضا بشكل مفاجئ.

وقالت تقارير محلية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضيف المدعو مفرح السبيعي لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما داهمته نوبة قلبية فور انتهائه من إلقاء كلمة هنأ فيها العريس بزواجه في محافظة الخرج في منطقة الرياض.

ويظهر في الفيديو بالفعل الرجل واقفا وسط الحضور، ويتحدث موجها كلامه للعريس الذي أقبل نحوه، وصافحه بعد أن تسلم منه معونة مادية تشكل جزءا من العادات والتقاليد المحلية في مساعدة العريس، ليسقط الضيف بعدها فورا بينما يهرع الجميع نحوه.

ويعمل الضيف الراحل وهو في الأربعينيات من العمر، في الحرس الملكي، وكان حفل الزفاف لأحد زملائه في العمل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
الوفاة
تاغ
زواج
مجتمع
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث