فيديو مؤثر لوفاة سعودي في حفل زفاف صديقه

وثق مقطع فيديو في أحد حفلات الزفاف في السعودية، وفاة ضيف خلال تهنئته صديقه العريس وسط صدمة للحضور وهم يرونه يسقط أرضا بشكل مفاجئ.

وقالت تقارير محلية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الضيف المدعو مفرح السبيعي لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما داهمته نوبة قلبية فور انتهائه من إلقاء كلمة هنأ فيها العريس بزواجه في محافظة الخرج في منطقة الرياض.

وفاة مفرح بن مرزوق السبيعي أثناء تقديمه معونه الزواج لأحد زملاءه

نسأل الله له الرحمة والمغفرة

يجب أن نستعد للموت في أي لحظه البعض يعتقد أن ملك الموت لايزور إلا المستشفيات أو من به الأمراض الخطيره أو حوادث.

اللهم أحسن لنا ولكم الخاتمة. pic.twitter.com/2s6aakEZer — مسفر بن عبدالله الشهراني (@mesfer3b) January 4, 2020

ويظهر في الفيديو بالفعل الرجل واقفا وسط الحضور، ويتحدث موجها كلامه للعريس الذي أقبل نحوه، وصافحه بعد أن تسلم منه معونة مادية تشكل جزءا من العادات والتقاليد المحلية في مساعدة العريس، ليسقط الضيف بعدها فورا بينما يهرع الجميع نحوه.

توفي بمدينة #السيح أحد منسوبي الحرس الملكي مفرح بن مرزوق السبيعي أثناء تقديمه معونه الزواج لأحد زملاءه

نسأل الله له الرحمة والمغفرة

pic.twitter.com/tAn3A1dZ89 — أخبار مدينة السيح (@ASSEEH_NEWS) January 4, 2020

صورة المتوفي مفرح مرزوق السبيعي pic.twitter.com/awFAFD4RJi — ابوشيبه السبيعي (@abo_shebah) January 4, 2020

ويعمل الضيف الراحل وهو في الأربعينيات من العمر، في الحرس الملكي، وكان حفل الزفاف لأحد زملائه في العمل.