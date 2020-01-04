مغربية تشتكي زوجها لتصدقه بممتلكاته قبل الطلاق

ينظر القضاء في المغرب، قضية غريبة، تتمحور حول شكوى تقدمت بها سيدة وأبناؤها الثلاثة ضد الزوج، بعدما أقدم الأخير على التصدق بكل ممتلكاته لشقيقه قبل أشهر قليلة من طلاقهما.

وتنازل الزوج عن العقارات الخمس التي يملكها، لأخيه بمقتضى عقود خاصة، فيما تطالب الزوجة والأبناء بإبطال عقود الصدقة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في ملف مشابه، وفق وسائل إعلام محلية.

واعتبر المشتكون أن إقدام الزوج على التبرع بممتلكاته بعد 26 عاما من الزواج، هدفه ”الإضرار بزوجته وأولاده، لأن القضاء المغربي يحدد مستحقات المطلقة ونفقة أبنائها، بناء على الحالة المادية للزوج، إضافة لعدد سنوات الزواج.