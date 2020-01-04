مصر.. سجن 7 متورطين في واقعة التحرش بـ“فتاة المنصورة“

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، سجن 7 شباب ثبت تورطهم في واقعة التحرش الجماعي بفتاتين بشارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية شمال شرق البلاد، والمعروفة إعلاميا بواقعة ”فتاة المنصورة“ في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقررت النيابة حبس المتهمين بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت تورط المتهمين بعملية التحرش، بعد الكشف على مقاطع الفيديو عقب تفريغ كاميرات المحلات والشارع التي رصدت الواقعة والأشخاص المتهمين فيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاتين على سبيل الاستدلال وقامتا بشرح تفاصيل الواقعة، وتبين أنهما طالبتان 20 سنة بجامعة المنصورة، وإحداهما من مدينة الكردي بشمال الدقهلية، وكانت على اتفاق مع صديقتها بالخروج للاحتفال برأس السنة، وبمجرد سيرها بشارع المشاية أمام بوابة الجامعة بدأت مجموعة من الشباب بمضايقتها وتصويرها والتحرش اللفظي بها.

وقالت إحدى الفتاتين: ”حاولت الاحتماء بأحد المحلات ولكن بعد تجمهر الشباب حول المحل شعر العاملون فيه بحدوث مشكلة فطلبوا منا الانصراف حتى لا يتضرر المحل، وبعد خروجي تجمهر حولي الشباب مرة أخرى، فقررت الدخول إلى مدخل أحد العقارات المجاور للمكان، وحاول بعض الشباب حمايتنا لحين توصيلي إلى إحدى السيارات، وأثناء ذلك تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي وتصويري“.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين من بينهم أربعة طلاب بالمرحلة الثانوية، وطالب بمعهد التمريض وطالب بمعهد السياحة وعامل أحذية، واعترفوا بمشاركتهم بالحادث.

كما استجوبت النيابة أكثر من 20 شخصا من أصحاب المحال والعاملين بها، وكذلك عمال مواقف السيارات والبوابين بالمنطقة.

وكانت مباحث الدقهلية قد ألقت القبض على 17 شابا تم تحديدهم من المتواجدين وقت الواقعة.