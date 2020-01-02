انهيار مذيعة ”العربية“ لحظة إذاعة خبر وفاة زميلتها نجوى قاسم (فيديو)

انفجرت المذيعة بقناة العربية ضحى الزهيري، في البكاء، عقب إعلان وفاة زميلتها الإعلامية نجوى قاسم التي فارقت الحياة عن عمر يناهز الـ 51 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.

وبعدما قرأت المذيعة الزهيري نبأ وفاة زميلتها، لم تستطع حبس دموعها لتنفجر في نوبة بكاء، لتنتقل الفضائية إلى مسيرة الإعلامية الراحلة.

وعلى موقعها الإلكتروني، نعت قناة العربية الإعلامية الراحلة قائلة: “ إذ تنعي شبكة ”العربية“ و“العربية الحدث“ الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها العام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان“.

ونعى الراحلة عدد كبير من زملائها في الحقل الإعلامي، وسط صدمة وذهول لرحيلها المفاجئ، حيث اشتهرت نجوى قاسم في العالم العربي منذ التحاقها بقناة العربية، عند تأسيسها العام 2003، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل في قناة المستقبل اللبنانية.