جدل في الكويت بعد أنباء عن افتتاح كلية لتخريج القساوسة والكهنة

أثار إعلان تداوله عدد من المدونين الكويتيين حول افتتاح كلية مسيحية لتخريج القساوسة والكهنة الأقباط الأرثوذكس في الكويت، يوم الجمعة المقبل، جدلا في البلد الخليجي المسلم الذي يقطنه نحو 300 مواطن مسيحي.

وتضمن الإعلان الذي تداوله عدد من النشطاء، ”قيام مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس بافتتاح كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية، وذلك في السابعة من مساء الجمعة المقبل، بحضور كهنة وقمامصة كاتدرائية مارمرقس للأقباط الأرثوذكس في حولي وشعب الكنيسة“.

وأضاف الإعلان الذي اقتصر تداوله على بعض الحسابات الإخبارية، أن ”الكلية التي سيتم افتتاحها هي معهد ديني لتخريج قساوسة وكهنة للمسيحيين الأقباط الأرثوذكس“.

وتسبب الإعلان بحالة من الجدل بين الكويتيين، منهم من انتقد افتتاحه مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكلية، ومنهم من رحب بهذه الخطوة معتبرا أنها تكريس لاحترام الحريات الدينية.

وتعهد المحامي والدكتور في الشريعة والقانون دويم المويزري باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكلية إن صحت الأخبار المتداولة عن افتتاحها، قائلا: ”يا إخوان، من يملك معلومات عن هذه الكلية يرسلها لي لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها؛ لمخالفتها ديننا الإسلامي“.

يااخوان من يملك معلومات عن هذه الكليه يرسلها لي لأتخاذ اجراءات قانونيه ضدها لمخالفتها ديننا الاسلامي pic.twitter.com/fXJz076m9P — الدكتور دويم المويزري (@lawyerdweem) December 30, 2019

وطالب المهندس محمد البناق، المسؤولين لوقف افتتاح هذه الكلية، مبررا ذلك ”بوجود كنائس كافية للمسيحيين الكويتيين وهم قلة مقارنة بالوافدين المسيحيين“، مضيفا أن ”دين الدولة هو الإسلام، ويجب الحرص على افتتاح كليات حكومية أخرى بدلا من الكلية المسيحية“.

افتتاح كلية الكرسي الأورشليمي الإكليريكية لتخريج قساوسة وكهنة للمسيحيين الأرثوذكس كنائس #الكويت كافية ولانحتاج لزيادة فضلا للتخريج!فمن يحمل جنسية كويتية عدديُعدعلى الأصابع

أماالوافدين عليهم أن يعلمواأن دين الدولة الإسلام

رساله للمسؤولين وقف الافتتاح

والحرص لفتح كليات حكومية أخرى pic.twitter.com/00hppZjlAy — م. محمد البناق (@ALBANNAQ_M) December 30, 2019

وفي المقابل، ترى الناشطة الحقوقية هديل بو قريص، أن افتتاح هذه الكلية ”هو خطوة موفقة نحو احترام حقوق الآخرين وحريتهم الدينية“.

كلية لتخريج القساوسة الأرثوذكس في الكويت خطوة موفقة نحو احترام حقوق الآخرين وحريتهم الدينية pic.twitter.com/cvyhlvK2GP — هديل بوقريص???????? (@HadeeLBuQrais) December 30, 2019

وكتبت الناشطة فاطمة كروز العجمي: ”طبعا البعض ما يعجبه هالموضوع، باعتقاده أن دينه هو فقط موجود على أرض الكويت“، فيما اكتفى الناشط الليبرالي أنور دشتي بعبارة ”سالفة يديدة“.

طبعاً البعض ما يعجبه هل موضوع باعتقاده ان دينة هو فقط موجود على أرض الكويت . — فاطمة كروز العجمي . (@fatmahalajmy) December 30, 2019

ولم ترد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على تساؤل لـ ”إرم نيوز“، حول حقيقة هذا الإعلان المتداول بين النشطاء.

ووفقا لتقارير محلية، تضم الكويت بين فئات مجتمعها مواطنين مسيحيين يبلغ عددهم قرابة 300 مواطن، يمثلون 12 عائلة كويتية مسيحية تتمتع بنفس حقوق المواطنين المسلمين، فيما يبلغ عدد المسيحيين من غير الكويتيين قرابة 900 ألف من جنسيات عربية وأجنبية.

ويوجد في الكويت 8 كنائس تمثل المذاهب المسيحية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانت، وغالبية مرتاديها من الوافدين الأجانب المقيمين في البلاد، وتعد الكويت من الدول الخليجية التي يتمتع فيها المسيحيون المواطنون والأجانب بقدر من الحرية الدينية، وخاصة على صعيد بناء الكنائس وممارسة الشعائر الدينية.