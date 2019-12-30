السعودية.. احتفاء بتعيين امرأة بمنصب قيادي في القصيم

قوبل تعيين وزارة الخدمة المدنية في السعودية، لامرأة في منصب مدير فرع الوزارة في منطقة القصيم المحافظة، باحتفاء واسع ذي طابع رسمي وشعبي، يعكس توجهات المملكة الجديدة لتمكين المرأة على كافة المستويات بما فيها تسلمها المناصب القيادية.

وأصدرت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن تنظيم وظائف القطاع العام، قرارا بتكليف نورة بنت عبدالله المردسي مديرا عاما لفرع الوزارة في منطقة القصيم، ضمن إستراتيجية معلنة تستهدف تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية.

أكد على أن الخطوات متواصلة نحو تمكين #شقائق_الرجال بالمنطقة .. #أمير_منطقة_القصيم يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية الأستاذ عماد اللحيدان والأستاذة نورة المردسي بمناسبة تكليفها بإدارة فرع #وزارة_الخدمة_المدنية بالمنطقة. pic.twitter.com/8xA3VV5r2R — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) December 29, 2019

ووجد قرار تعيين المرديسي صدى واسعا في المنطقة، سيما بعد أن استقبلها أمير المنطقة، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز في مكتبه، وهنأها بالمنصب الجديد.

وتلقت المديرة الوزارية الجديدة سيلا من التهاني من مواطنيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالخطوة التي تشكل جزءا من إستراتيجية حكومية، تقوم على تكليف المزيد من النساء في مناصب قيادية.

ونشر حساب ”سعوديات مبدعات“ في موقع ”تويتر“، خبر تعيين المرديسي بجانب صورة لها مرتدية النقاب مع أمير القصيم خلال استقباله لها، حيث تلقت عبر ذلك الحساب المعني بتشجيع ودعم السعوديات، الكثير من التهاني.

وقال أحد المهنئين: ”مبروك للأخت الأستاذة نوره المردسي، تستاهل كل خير، هذه حصيلة الاجتهاد والحرص والتعامل برقي، ربي يوفقك ويسعدك وإن شاء الله إلى الأفضل دوما“.

مبروك للاخت الاستاذه نوره

المردسي

تستاهل كل خير

هذه حصيلت الاجتهاد والحرص والتعامل برقي

ربي يوفقك ويسعدك وان شاء الله الى الافضل دوم — صالح الضالع ( ابلق ) (@salehh00) December 29, 2019

ورغم أن منطقة القصيم تعد معقل المحافظين السعوديين وينتمي لكبرى مدنها (بريدة) أشهر دعاة المملكة، إلا أنها بدت تحذو حذو باقي مناطق المملكة نحو انفتاح ثقافي واجتماعي، بجانب تبني إمارتها إستراتيجية حكومية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وتقلد المناصب القيادية.

والعام الماضي، عيّن الأمير فيصل بن مشعل، مستشارتين في ديوان الإمارة لشؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية، وهما فاطمة الفريحي ولولوه الخميري، في مؤشر للتوجه الرسمي نحو مزيد من تمكين المرأة في المنطقة.

ويعكس الترحيب الواسع من أبناء القصيم بقرارات تمكين النساء، الذي يشارك فيه رجال ونساء على حد سواء، تطلع سكان القصيم للانفتاح وتمكين المرأة والمضي قدما في خطط الحكومة.