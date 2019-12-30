أمام المدعوين.. عريس يفاجئ عروسه ليلة زفافها بعرض خيانتها مع زوج شقيقتها (فيديو)

أصيب ضيوف حفل زفاف في الصين بصدمة، عندما عرض عريس فيلما على شاشة ضخمة خلال الحفل، يكشف العلاقة الحميمة بين عروسته وزوج أختها الحامل.

ولم تصدق العروس عينيها عندما رأت المشاهد الحميمة التي تجمعها مع زوج أختها، إلى أن أيقظها العريس من صدمتها، بقوله: ”هل كنت تعتقدين بأني لا أعرف“.

وشوهد العريس في فيديو لحفل الزفاف في مدينة فوجيان جنوب شرق الصين، وهو يدفع العروس بعيدا عنه، في حين رمته هي بطوق الورود بغضب.

وقالت وسائل إعلام صينية، إن العروس اعترفت بالنهاية أنها على علاقة مع زوج أختها، وأنها بدأت عندما كان ذلك الرجل يحاول أن ينهي خلافا بينها وبين عريسها، بناء على طلب العريس.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن حفل الزفاف انتهى دون زواج، وأن العروس هددت العريس بضرورة إزالة جميع الصور والأفلام التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.