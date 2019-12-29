”نايكي“ تتعرض لانتقادات حادة بسبب نقاب امرأة سعودية.. تعرف على القصة (فيديو وصور)

تعرضت شركة الملابس الرياضية العالمية (نايكي)، لانتقادات لاذعة من مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، يعارضون ارتداء النساء للنقاب، بعدما ظهرت امرأة سعودية في مقطع فيديو ترتدي نقابا يحمل شعار الشركة.

وكان مقطع فيديو لامرأة سعودية منقبة غاضبة من عدم تلبية مسؤولين محليين لاحتياجاتها، انتشر على نطاق واسع، لكن شعار شركة ”نايكي“ على نقابها لفت انتباه معارضي ارتداء النقاب من عدة دول.

وبينما كان النقاش حول الفيديو والوسم (#نساء_القريات) في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يتمحور حول شكوى المرأة التي تعيش في محافظة القريات في منطقة الجوف، تناول معارضو ارتداء النساء للنقاب، الحادثة من زاوية أخرى، ووجهوا عبر الوسم (#burka) الذي يعني ”النقاب أو البرقع“ انتقاداتهم للشركة؛ بزعم أنها تساعد على إلزام النساء كي يرتدين النقاب.

وراح الكاتب السعودي، محمد البكر، ينتقد منع المرأة بطلة الفيديو ونساء أخريات برفقتها من الدخول إلى اجتماع لتقديم طلباتهن فيه، فيما كانت شركة ”نايكي“ تتلقى سيلا من الانتقادات ودعوات المقاطعة لمنتجاتها في عدة دول بالعالم.

انتهى عصر الأبواب المغلقة … افتحوا قلوبكم للناس …مقالي لهذا اليوم https://t.co/xJLAQKLqdT — محمد البكر (@sawalief) December 26, 2019

Ik koop nooit meer iets van Nike#NikeBurka pic.twitter.com/TbjXt4RZLw — Muze ???? (@Muze46661333) December 28, 2019

ولم تعلق الشركة التي أعلنت في العام 2017 عن إنتاج أول حجاب رياضي، على الانتقادات الموجهة ضدها، وما إذا كان نقاب المرأة في الفيديو من إنتاج مصانعها بالفعل.

ومن غير الواضح في الفيديو، إن كان شعار ”نايكي“ موجودا على نقاب المرأة أو على حجابها بلونهما الأسود، فيما يقول مدونون سعوديون إن المنتج قد يكون مقلدا.

ولا تفرض السعودية زيا محددا على نسائها، لكنها تشترط ارتداء ملابس محتشمة، فيما تلتزم كثير من السعوديات بارتداء النقاب بجانب زي تقليدي، يشمل عباءة سوداء بنفس اللون أيضا.