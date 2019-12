على غرار مصارعة الثيران.. مسابقة مثيرة لمصارعة الإبل في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

نجح المشرفون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في السعودية، اليوم السبت، في تنظيم مسابقة ناجحة لمصارعة الإبل دون خسائر بين المصارعين، على غرار الإصابات التي تلحق بمصارعي وجمهور مصارعة الثيران التي تقام في بعض الدول ومن بينها إسبانيا. وشارك 4 متسابقين في المسابقة بنسختها الأولى في مقر المهرجان بنسخته الرابعة التي انطلقت في الـ15 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمنطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض. وأظهرت مقاطع فيديو نشرها القائمون على المسابقة وعدد من الجمهور الحاضر، المتسابقين وهم يصارعون قعدانًا صغيرة (صغير الجمل) داخل مضمار رملي مغلق، ويطرحونها أرضًا بكل براعة لتنتهي المسابقة عند هذا الحد. وتحمل المسابقة اسم "القعود قعودك لا طرحته"، وتقوم على اختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ليقوموا بمصارعة 4 قعدان في مضمار مخصص، على أن تنتهي المسابقة بمجرد طرح المتسابق للقعود الذي سيصبح ملكه. ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.