 القبض على شبان اعتدوا على شاب سعودي يزعم أنه باكستاني أمه قحطانية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

القبض على شبان اعتدوا على شاب سعودي يزعم أنه باكستاني أمه قحطانية (فيديو)

القبض على شبان اعتدوا على شاب سعودي يزعم أنه باكستاني أمه قحطانية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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الأجهزة الأمنية في السعودية تعلن القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر حسابه على "سناب شات" . وظهر في المقطع المصور، اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر يقول إنه باكستاني، وقد طرحوه أرضًا، قبل أن يدوسوه بأقدامهم. . وقبل الواقعة، ظهر الشخص المجني عليه، في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" يقول إنه باكستاني ووالدته تنتمي إلى قبيلة قحطان، ويهدد من ينسبه لقبائل سعودية. . #إرم_نيوز #السعودية #عسير #خطف_شاب_في_ابها #أبها #اعتداء #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، أنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم“.

وأوضح أن المقبوض عليهم، مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وظهر في المقطع المصور، اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر يقول إنه باكستاني، وقد طرحوه أرضا، قبل أن يدوسوه بأقدامهم.

وقبل الواقعة، ظهر الشخص المجني عليه، في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، يقول إنه باكستاني ووالدته تنتمي إلى قبيلة قحطان، ويهدد من ينسبه لقبائل سعودية.

وردا على ذلك، تربص عدد من الشبان السعوديين، بالشاب، واعتدوا عليه، ووثقوا ذلك بمقطع مصور.

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الحكومة السعودية
الرياض
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الشرطة
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