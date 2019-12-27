القبض على شبان اعتدوا على شاب سعودي يزعم أنه باكستاني أمه قحطانية (فيديو)

أعلنت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، أنه ”بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم“.

فيديو

مصادر.. القبض على شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يعتدون على شاب وقاموا بنشر الاعتداء عبر حساب المعتدى عليهً في سناب شات #خطف_شاب_في_ابها #خطف_ pic.twitter.com/Q1zPVWq9hT — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 27, 2019

وأوضح أن المقبوض عليهم، مواطنان ومقيم في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وظهر في المقطع المصور، اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر يقول إنه باكستاني، وقد طرحوه أرضا، قبل أن يدوسوه بأقدامهم.

وقبل الواقعة، ظهر الشخص المجني عليه، في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، يقول إنه باكستاني ووالدته تنتمي إلى قبيلة قحطان، ويهدد من ينسبه لقبائل سعودية.

وردا على ذلك، تربص عدد من الشبان السعوديين، بالشاب، واعتدوا عليه، ووثقوا ذلك بمقطع مصور.