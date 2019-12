القبض على شبان اعتدوا على شاب سعودي يزعم أنه باكستاني أمه قحطانية (فيديو)

View this post on Instagram

الأجهزة الأمنية في السعودية تعلن القبض على مواطنين ومقيم اعتدوا على مواطن آخر، وقاموا بتصوير الاعتداء عليه، ونشره عبر حسابه على "سناب شات" . وظهر في المقطع المصور، اعتداء عدد من الشبان على شاب آخر يقول إنه باكستاني، وقد طرحوه أرضًا، قبل أن يدوسوه بأقدامهم. . وقبل الواقعة، ظهر الشخص المجني عليه، في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" يقول إنه باكستاني ووالدته تنتمي إلى قبيلة قحطان، ويهدد من ينسبه لقبائل سعودية.