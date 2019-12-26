الشرطة السعودية تسجل 51 مخالفة للذوق العام في الرياض خلال يومين

سجلت شرطة المملكة العربية السعودية، خلال اليومين الماضيين 51 مخالفة للذوق العام في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه تم ضبط 51 مخالفا، خلال يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأوضح أن المخالفات، التي ارتكبها 22 رجلا، و29 امرأة، تضمنت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين، وفقا لموقع ”سبق“ المحلي.

وأشار المقدم التويجري إلى أن عمليات الضبط، جاءت في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.