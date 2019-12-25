 في مدرسة سعودية.. صراف غير آلي يمنح الطالبات المتفوقات مبالغ نقدية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

في مدرسة سعودية.. صراف غير آلي يمنح الطالبات المتفوقات مبالغ نقدية (فيديو)

في مدرسة سعودية.. صراف غير آلي يمنح الطالبات المتفوقات مبالغ نقدية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

جذبت مبادرة معلمة سعودية في منطقة القصيم، أنظار مواطنيها من مختلف المناطق، وانهالت عليها عبارات الثناء والتشجيع بعد أن ابتكرت فكرة لتشجيع طالباتها على الالتزام بالحضور والتفوق، بمنحهن بطاقات تتيح لهن الحصول على مبالغ نقدية من صراف غير آلي ابتكرته بنفسها.

ووجد مقطع فيديو لعدد من طالبات المرحلة الابتدائية، وهنّ يستخدمنَّ بطاقاتهن للحصول على مبالغ نقدية من الصراف، نسب مشاهدة عالية بعد تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

والصراف المدرسي مشابه إلى حد كبير للصراف الآلي الخاص بالبنوك، لكنه يختلف عنه بكونه خفيف ويمكن نقله بسهولة، بجانب وجود مكان بداخله لجلوس شخص يمد مبلغا نقديا لكل طالبة تضع بطاقتها الخاصة في فتحة مخصصة لذلك.

وتعمل المعلمة السعودية صاحبة الفكرة، وتدعى هيا الشعيبي، في المدرسة الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم في قرية المريدسية التابعة لمكتب تعليم جنوب بريدة في الإدارة العامة لتعليم القصيم.

وتستخدم الشعيبي الصراف مع طالبات الصف الثالث الذي تدرسهنَّ فيه، بحيث تمنح مكافآت للطالبات المواظبات على الدوام لمدة شهر كامل على سبيل المثال، وأخرى للمتفوقات في المواد الدراسية.

وبدأت الشعيبي بتطبيق فكرتها على حسابها الخاص أول مرة العام الماضي، لتواصل استخدامها هذا العام بعد أن وجدت تأثيرها الإيجابي في تشجيع طالباتها على التفوق والمواظبة على الحضور.

وشوهد الفيديو الذي يوثق صرف مكافئات للطالبات عشرات آلاف المرات خلال نحو 24 ساعة، وسط سيل من عبارات التشجيع والإشادة بالمعلمة السعودية التي تشيد بها طالباتها السابقات بعد أن كبرنّ.

وقال محمد الموسى وهو مقدم برنامج ”السالفة جد“ الذي تبثه قناة ”إم بي سي“، وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، معلقاً على فيديو للطالبات وهنَّ يستلمنَّ نقوداً من الصراف: ”أنت تحتاج معلما عظيما واحدا فقط في حياتك ليغيرها للأفضل“.

وكتب مغرد أعجبته بادرة الشعيبي: ”انا حسيت بالسعادة فكيف الطالبات .. للمعلمة الشكر الجزيل على هذه الفكرة الابداعية التشجيعية، بارك الله فيها“.

ودعا كثيرون، وزارة التعليم لتكريم المعلمة، وكتب أحدهم“ ”هذا عمل إنساني من المفترض يتم تكريمها من قبل وزارة التعليم.. على عملها الجميل وأكثر من رائع واعتقد ان متشاركين معاها كثير من المعلمات لفرح البسمه على وجيه هؤلاء الأطفال الذين يستحقون كل سعادة شكراً لك على أفعالكم الخيرة التي تنقل صورة عن معلمات ومعلمين المملكة وأفعالهم مع الطلاب“.

وقال الأكاديمي السعودي، الدكتور إبراهيم المقحم في تعليق على مبادرة الشعيبي: ”أسعد الله هذه المعلمة بقدر ما أدخلت الفرحة على نفوس الصغيرات المتميزات، ووضعت مسارًا للتميز تحتذيه الأخريات.. مبادرة تستحق الإشادة وتستحق التشجيع“.

ويحفل حساب المدرسة التي تعمل فيها الشعيبي، بمقاطع فيديو لمبادرات أخرى للمعلمة السعودية المتميزة بنظر كل من شاهد تلك المبادرات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث