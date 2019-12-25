في مدرسة سعودية.. صراف غير آلي يمنح الطالبات المتفوقات مبالغ نقدية (فيديو)

جذبت مبادرة معلمة سعودية في منطقة القصيم، أنظار مواطنيها من مختلف المناطق، وانهالت عليها عبارات الثناء والتشجيع بعد أن ابتكرت فكرة لتشجيع طالباتها على الالتزام بالحضور والتفوق، بمنحهن بطاقات تتيح لهن الحصول على مبالغ نقدية من صراف غير آلي ابتكرته بنفسها.

ووجد مقطع فيديو لعدد من طالبات المرحلة الابتدائية، وهنّ يستخدمنَّ بطاقاتهن للحصول على مبالغ نقدية من الصراف، نسب مشاهدة عالية بعد تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

????✍????????????????????????????????????????????

معلمة الله يسعدها فرحت طالباتها جهزت لهم بطاقات سحب وصرافة هي وراها وفلوس شوفو يدها وهي تناولهم المبلغ عساها ماتمسها النار

ادخلت السرور على قلوب الصغيرات pic.twitter.com/PzaDmjuCdq — هيا الحارثي (@haiya89) December 24, 2019

والصراف المدرسي مشابه إلى حد كبير للصراف الآلي الخاص بالبنوك، لكنه يختلف عنه بكونه خفيف ويمكن نقله بسهولة، بجانب وجود مكان بداخله لجلوس شخص يمد مبلغا نقديا لكل طالبة تضع بطاقتها الخاصة في فتحة مخصصة لذلك.

وتعمل المعلمة السعودية صاحبة الفكرة، وتدعى هيا الشعيبي، في المدرسة الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم في قرية المريدسية التابعة لمكتب تعليم جنوب بريدة في الإدارة العامة لتعليم القصيم.

وتستخدم الشعيبي الصراف مع طالبات الصف الثالث الذي تدرسهنَّ فيه، بحيث تمنح مكافآت للطالبات المواظبات على الدوام لمدة شهر كامل على سبيل المثال، وأخرى للمتفوقات في المواد الدراسية.

ك عادتها بالتميز وبانفرادها بكل ماهو جديد كرمت أستاذتنا المبدعة أ/ نوال الشعيبي????

طالباتها المواظبات بالحضور واللاتي لم يسجل عليهن أي حالات غياب لمدة شهر كامل????

مما كان له الاثر الكبير بين الطالبات ومساعدة الاهالي في تحفيز بناتهن في حب المدرسةوالحرص على الحضور????#الصفوف_الأولية pic.twitter.com/iKZ3GWurOY — ب (١) تح المريدسية (@almredseh_1) November 1, 2019

وبدأت الشعيبي بتطبيق فكرتها على حسابها الخاص أول مرة العام الماضي، لتواصل استخدامها هذا العام بعد أن وجدت تأثيرها الإيجابي في تشجيع طالباتها على التفوق والمواظبة على الحضور.

وشوهد الفيديو الذي يوثق صرف مكافئات للطالبات عشرات آلاف المرات خلال نحو 24 ساعة، وسط سيل من عبارات التشجيع والإشادة بالمعلمة السعودية التي تشيد بها طالباتها السابقات بعد أن كبرنّ.

أفتخر بأنني درست على يد تلك الانسانه في الصف الثالث الابتدائي فـ لن أنسى فضلها بعد الله على تحفيزنا ومساعدتنا للتطور نحو الافضل في القراءة والكتابه وقراءة القران شكرا معلمتي نوال الشعيبي ????♥️♥️. https://t.co/Ijqiqo39LB — يـَـارا (@imyara1100) November 23, 2018

وقال محمد الموسى وهو مقدم برنامج ”السالفة جد“ الذي تبثه قناة ”إم بي سي“، وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، معلقاً على فيديو للطالبات وهنَّ يستلمنَّ نقوداً من الصراف: ”أنت تحتاج معلما عظيما واحدا فقط في حياتك ليغيرها للأفضل“.

أنت تحتاج معلم عظيم واحد فقط في حياتك ليغيرها للأفضل ❤️ https://t.co/I4q0pqecl0 — محمد الموسى (@md_almousa) December 25, 2019

وكتب مغرد أعجبته بادرة الشعيبي: ”انا حسيت بالسعادة فكيف الطالبات .. للمعلمة الشكر الجزيل على هذه الفكرة الابداعية التشجيعية، بارك الله فيها“.

انا حسيت بالسعادة فكيف

الطالبات .. للمعلمة الشكر

الجزيل على هذه الفكرة

الابداعية التشجيعية

بارك الله فيها — Abu Sultan (@ZaraKon303) December 25, 2019

ودعا كثيرون، وزارة التعليم لتكريم المعلمة، وكتب أحدهم“ ”هذا عمل إنساني من المفترض يتم تكريمها من قبل وزارة التعليم.. على عملها الجميل وأكثر من رائع واعتقد ان متشاركين معاها كثير من المعلمات لفرح البسمه على وجيه هؤلاء الأطفال الذين يستحقون كل سعادة شكراً لك على أفعالكم الخيرة التي تنقل صورة عن معلمات ومعلمين المملكة وأفعالهم مع الطلاب“.

وقال الأكاديمي السعودي، الدكتور إبراهيم المقحم في تعليق على مبادرة الشعيبي: ”أسعد الله هذه المعلمة بقدر ما أدخلت الفرحة على نفوس الصغيرات المتميزات، ووضعت مسارًا للتميز تحتذيه الأخريات.. مبادرة تستحق الإشادة وتستحق التشجيع“.

أسعد الله هذه المعلمة بقدر ما أدخلت الفرحة على نفوس الصغيرات المتميزات، ووضعت مسارًا للتميز تحتذيه الأخريات..

مبادرة تستحق الإشادة وتستحق التشجيع???? — د. إبراهيم المقحم (@mog7em) December 25, 2019

ويحفل حساب المدرسة التي تعمل فيها الشعيبي، بمقاطع فيديو لمبادرات أخرى للمعلمة السعودية المتميزة بنظر كل من شاهد تلك المبادرات.