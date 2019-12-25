رفضته شركة لصغر سنه فتحداها.. تعرف على قصة نجاح شاب سعودي في عالم الأعمال

كشف شاب سعودي صغير السن، عن مشروع ناجح في عالم الأعمال، جر عليه أرباحا مادية كبيرة، قبل أن تنهال عليه إشادات الآلاف من مواطنيه، بجانب دعم رسمي قدمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية له.

وكان إبراهيم العسيري، وهو شاب سعودي عشريني من أبناء مدينة أبها في منطقة عسير، يتحدث عن مشاركته الأولى في معرض للامتيازات التجارية انطلق في أبها بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية المعروفة.

ويشارك الشاب صغير السن في عالم المال والأعمال والتنافس التجاري، بعلامة تجارية لتصنيع الكنافة، وقد حققت في غضون عامين نجاحا لافتا، تمثل في فروعها المنتشرة في المملكة ومبيعاتها التي تنافس العلامات العاملة في التخصص نفسه.

حاب أشكر مدير الشركة اللّي رفضني..

و اقوله شكراً لك

و قُبّلَة على جبينك..

لأنك صنعت من كلمة ما نقدر نعطيك

لأن عمرك صغير وما عندك وظيفة..

البراند اللي قاعد تشوفه امامك..

و راح اذكرك اني بأنافس أفرعك ال ٢٥

و افضل بحول الله

الحمدلله حمداً حمداً????????❤️.@konafa_eman pic.twitter.com/PNcdnI9gXe — إبراهيم العسيري (@alaseri100) December 24, 2019

وفي مقطع فيديو نشره العسيري عبر حسابه في تويتر“، كشف كيف طلب من إحدى الشركات في المملكة منحه امتيازا لعلامة تجارية خاصة بإنتاج حلويات الكنافة، لكنها اعتذرت لصغر سنه ولكونه لا يملك وظيفة.

ويقول العسيري في الفيديو، إنه بدأ مشروعه بنفسه حينها، وبعد عامين من تلك الحادثة، بات اليوم يملك علامة تجارية وامتيازا تجاريا خاصا به، متجاوزا تحديات كثيرة لم يغب عنها المحيطون به، والذين شككوا بجدوى مشروعه.

وفي تعليق دونه المدير التنفيذي للعلامة التجارية المحلية، أعلى الفيديو، كتب العسيري ”حاب أشكر مدير الشركة اللي رفضني، وأقوله شكرا لك وقبلة على جبينك، لأنك صنعت من كلمة ”ما نقدر نعطيك لأن عمرك صغير وما عندك وظيفة..“ البراند اللي قاعد تشوفه أمامك، وراح أذكرك أني بأنافس أفرعك الـ25، وأفضل بحول الله الحمدلله حمدا حمدا“.

وشوهد الفيديو أكثر من 700 ألف مرة في أقل من 24 ساعة، بينما انهالت التعليقات على الشاب، وجميعها تدعمه وتشيد بعزيمته في تحقيق حلمه وتحدي الصعوبات التي واجهته.

الله يوفقك يارب ، و ترا لا تهتم لكلام الناس ، الناس ماعندها الا الكلام فقط ، ولكن احنا علينا الأفعال والطموح والمثابرة وهذا المهم .. الله يزيدك نجاح ، وتفتح مشروعك في اروبا كمان . ???????? — الرسام : راكان كردي ???????????? (@RakanKurdi) December 24, 2019

ما شاء الله ربي يهنيك على هذي الإيجابية الجميلة

أستشعر كمية القهر والألم والانكسار والمُعاناة اللي مريت فيها..

ولكن بفضل من الله ثم إرادتك وعزيمتك وإصرارك وتحديك لنفسك والظروف أصبحت المشروع الجديد الممتلىء قوة وصلابة وحيوية ومنافسة#ارفع_بصرك_وأكمل_دربك

لأن مكانك على القمة ???????????? — نوره الشعبان | Nora Alshabaan (@Noraalshaaban) December 24, 2019

يا الله

مشاعري تلخبطت وكأني أنا صاحب المشروع

اللي نجح ????????

أقسم بالله انك مثال للشاب العصامي الطموح المثابر والناجح.

ماشاءالله عليك

استمر ياصديقي وأنا من الداعمين لك من قبل ومن بعد قلباً وقالبا ♥️ — بلوفي – عبدالمجيد البلوي ???????? (@blofii) December 24, 2019

معظم البارزين و الناجحين على مستوى العالم هكذا كانت بداياتهم…

اصنع من الأغصان التي تسد طريقك سلماً ترتقي به إلى المجد ..

فالك التوفيق أيها العسيري ???? — ????????محمد الألمعي???????? (@mma0076) December 24, 2019

وعرض المستشار الاقتصادي السعودي، الدكتور محمد دليم القحطاني، على الشاب العسيري مساعدته مجانا في تطوير مشروعه ليسير نحو العالمية، وكتب قائلا: ”موفق خير يابني، وأنا حاضر لدعمك استشاريا للسير في طريق #الفرنشايز بالشكل العالمي والـستنادرد الدولي مجانا“.

موفق خير يابني وانا حاضر لدعمك استشارياً للسير في طريق #الفرنشايز بالشكل العالمي والستنادرد الدولي مجانا — د محمد دليم القحطاني (@DrMDMQ) December 24, 2019

وحضرت منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين المعجبين بنجاح العسيري في عالم الأعمال، وتعهدت بنشر قصته كي يستفيد منها الجميع ولتدعم خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حث الشباب من الجنسين على بدء أعمالهم الخاصة بأنفسهم بدلا من انتظار الوظيفة في القطاعين العام او الخاص.

وقال المشرفون على ”منشآت“ في رسالتهم للعسيري ”أنت ناجح وطموحك وإصرارك درس، وتجربتك قصة جميلة، واللي وصلت له اليوم تستحق إنك تفتخر به، واحنا نفخر بك، وراح ننقل قصتك لكل شاب يبي يأخذ خطوته الأولى في عالم ريادة الأعمال!#تشجيعهم_دعم_للوطن“

أنت ناجح وطموحك وإصرارك درس وتجربتك قصة جميلة واللي وصلت له اليوم تستحق إنك تفتخر به واحنا نفخر بك وراح ننقل قصتك لكل شاب يبي يأخذ خطوته الأولى في عالم ريادة الأعمال!#تشجيعهم_دعم_للوطن @konafa_eman https://t.co/pbYqTNkus9 — منشآت (@MonshaatSA) December 24, 2019

وينضم العسيري لجيل من الشبان السعوديين صغار السن مقارنة برجال الأعمال التقليديين الأثرياء وأبناء العائلات الغنية، الذين نجحوا في مشاريع خاصة بهم مستفيدين من مواقع التواصل الاجتماعي وعالم التقنية وسهولة الوصول للمعلومات والاطلاع على تجارب الآخرين.