السعودية.. إطلاق مسابقة للحصول على لقب ”ملك العود“ في موسم الرياض (فيديو)

أطلقت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، مسابقة للحصول على لقب ”ملك العود“ لموسم الرياض، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وكشف آل الشيخ تفاصيل المسابقة من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث يستطيع أي شخص في أنحاء العالم من أي دولة أن يُرسل مقطع فيديو وهو يقوم بالعزف على العود للمشاركة.

وأظهر المقطع أن المسابقة ستتم في يومي 4 و5 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ويتم عرض المقاطع المرسلة للاختيار من بينها شخص يحمل اللقب.

وأرفق آل الشيخ مع الفيديو تعليقا قال فيه: ”لكل محبي العود والعزف من كل العالم ورونا مواهبكم“.

لكل محبين العود والعزف … من كل العالم ورونا مواهبكم ????????????❤️???????? pic.twitter.com/mURMRpDpsL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 24, 2019

وفي وقت سابق، غيرت هيئة الترفيه الحساب الرسمي لموسم الرياض على ”تويتر“، ليصبح ”شتاء الرياض“ وهو المسمى، الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في 5 مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد حتى شهري كانون الثاني/يناير وشهر آذار/مارس المقبلين.

وانطلق موسم الرياض في 11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنا فعاليات يومية تتضمن عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.