بالفيديو.. عشاق الناقة الجميلة ”رعّادة“ يحتفلون بصخب بعد فوزها في مسابقة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

احتفل عشاق إحدى النياق الشهيرة المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في السعودية، اليوم الثلاثاء، بفوزها في جائزة من جوائز المهرجان الذي يستقطب عددا كبيرا من عشاق الإبل الكثر في المملكة.

عاجل| الفائز عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي بالمركز الأول فئة فردي جل لون وضح#مزاين_الإبل pic.twitter.com/ibdmDXVU7m — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 24, 2019

وشاركت الناقة ”رعّادة“ في مسابقة فئة ”الفردي جل“، لون ”الوضح“ أو الأبيض، وسط منافسة محتدمة مع نياق أخرى لا تقل عنها جمالا وفقا لمعايير جمال الإبل المتبعة في المهرجان، لكنها نالت المركز الأول.

جانب من عروض فئة الفردي جل، لون الوضح بـ #مزاين_الإبل pic.twitter.com/eLSOlDRlPm — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 24, 2019

وفور إعلان اسم الناقة الفائز بالمسابقة، انهالت التهاني على مالكها عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي، حيث علا الصياح والصراخ احتفالا بالفوز الذي وجد طريقه سريعا لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد عشاق أكبر للناقة ومالكها الذي يجد تشجيعا من كل أبناء قبيلته.

عبدالمحسن بعيجان العتيبي: كانت المنافسة حماسية وأعد جمهور قطامات بالمراكز الأولى في فئة شلفا ولي العهد وفئة نخبة النخبة #مزاين_الإبل pic.twitter.com/vIPFA7628H — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 24, 2019

كفو ي نوماس القبيله

عبدالمحسن بن بعيجان العصيمي ????????❤️

1/3/4 ✨????????

#قطامات_عتيبه_الاول pic.twitter.com/1qGAfMaY1u — عتيق العصيمي (@Ateeq_alosaimi) December 24, 2019

وانطلقت النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم الـ 15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه المئة مليون ريال.

كفو وتستاهلون الناموس ولاهي بغريبه والف مبروك ي عتابه وفالكم النخب ????

#قطامات_عتيبه_الاول pic.twitter.com/GIpDrMYWbl — Ghazi Alosimi➰ (@GD__y10) December 24, 2019

وتحتل مسابقات المزايين بفئاتها المتعددة الأهمية الرئيسة في فعاليات المهرجان المتنوعة، ويتنافس في المسابقات مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تمتلك المواصفات الجمالية المتبعة في تصنيف المزايين، كاللون وحجم الوجه والأذن والشفتين.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

ويُقبل ملاك الإبل على اقتنائها بمبالغ كبيرة للفوز بمسابقات المزايين التي تتجه السعودية للتوسع فيها، وقبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الحالي، وصل سعر جمل قعود اسمه ”الشامخ ولد غرنوق“ (لونه: أصفر، سنه: حق) إلى 2.1 مليون ريال (نحو 560 ألف دولار)، لكن مالكه رفض بيعه في مزاد نظمه نادي الإبل.

وفي المزاد ذاته، بيعت ناقة بمبلغ 700 ألف ريال (نحو 186 ألف دولار) ووصل سعر ثانية إلى 2.6 مليون ريال (نحو 700 ألف دولار) ورفض مالكها بيعها بذلك السعر أيضا.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.