كنائس كويتية تقتصر احتفالات عيد الميلاد على القداس تضامنا مع الشعب اللبناني

قررت كنائس في الكويت، اقتصار مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد يوم غد الأربعاء على الصلوات التقليدية، تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يعيش منذ نحو شهرين احتجاجات وتظاهرات واسعة ”بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية“.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية نقلا عن النائب البطريريكي للروم الكاثوليك الارشمندريت بطرس غريب، قوله: ”إننا هذا العام وتضامنا مع الشعب اللبناني في بلاد الأرز قللنا من احتفالاتنا واكتفينا بقداس العيد حتى أننا ألغينا مأدبة الغداء السنوية والأمل في ربنا أن تنتهي هذه الأحداث“.

وأضاف أن ”الأحداث في لبنان ستؤثر على مظاهر الاحتفال لدينا في كنيسة الروم الكاثوليك فهناك جوعى ومحتاجون في لبنان، ومن الصعب أن نقوم بمظاهر بذخ في ظل هذه الظروف“.

وتشير تقارير محلية إلى أن ”أعداد المواطنين الكويتيين المسيحيين يصل قرابة 300 شخص يمثلون 12 عائلة كويتية، في حين يبلغ عدد المسيحيين من غير الكويتيين قرابة 900 ألف من جنسيات عربية وأجنبية“.

وحسب التقارير فإن ”كل المسيحيين الكويتيين المعروفين عائلات مسيحية أتت للكويت منذ عشرينيات القرن الماضي، ومعظمهم أتى من تركيا ومن العراق وبعضهم من فلسطين والهند“.

ويتمتع المسيحيون المواطنون والأجانب في الكويت بقدر من الحرية الدينية وخاصة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس؛ وهي ثمانية كنائس تمثل المذاهب المسيحية الثلاثة.