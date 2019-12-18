طالب يخترق نظام جامعة سعودية ويعدّل درجات زملائه

أقدم طالب على واحدة من عمليات الاختراق الإلكتروني المثيرة، عندما استطاع الوصول إلى قاعدة بيانات جامعة الملك فيصل، ليقوم بتعديل درجات 19 طالبًا، ويحولهم إلى ناجحين، وهو العمل الذي برره بأن نيته إفادة الطلاب.

ووفق وسائل إعلام سعودية، فإن الطالب اعتمد على موقع أجنبي مختص بتسريب البيانات، وهو ما مكّنه الوصول إلى قاعدة بيانات جامعة الملك فيصل وعناوينها البريدية وأرقام سرية لمنسوبيها، استخدمها في الوصول إلى نظام درجات الطلاب.

???? طالب في جامعة "الملك فيصل بـ #الاحساء " تمكن من اخترق نظام الجامعة وتعديل درجات 19 طالباً إلى 199.

وطالبت النيابة العامة بسجن الطالب 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال جزاء فعلته. #العفو_عن_هكر_الاحسا pic.twitter.com/Q1iOmzmi6h — دليل الأحساء (@al_ahssa2016) December 18, 2019

ونقلت صحيفة ”عكاف“ عن أربعة طلاب قولهم: إن زميلهم، الذي لم يُكشف عن اسمه، تواصل معهم ووعدهم بتعديل درجاتهم، ثم أبلغهم في وقت لاحق أنهم أصبحوا ناجحين بالفعل.

وقال الطالب في التحقيقات: إنه توجه عدة مرات إلى موقع قريب من الجامعة؛ لالتقاط شبكة ”واي فاي“ واستغل اسم مستخدم من منسوبي الجامعة ورقمه السري للدخول إلى قاعدة البيانات، ثم أحرق جهازه الإلكتروني المستخدم في الاختراق.

عقوبة مقررة

وتوصلت لجنة تحقيق شكلتها الجامعة، إلى هوية المخترق، والذي جرى توقيفه، وطالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال.

لكن الواقعة أثارت ردود فعل متباينة عبر موقع ”تويتر“، في الوقت الذي دشن فيه البعض هاشتاج يحمل عنوان ”#العفو_عن_هكر_الاحساء“، للمطالبة بإعفاء الطالب من المساءلة القانونية.

متعاطفون

وتعامل مغردون مع الواقعة بشكل أكثر جدية، باعتبار الطالب موهبة يمكن استغلالها بشكل إيجابي بدلًا من حبسه وسط المجرمين، مطالبين باحتوائه والاستفادة من خبراته، حيث غرد حساب يدعى ”تركي الشبانات“: ”جوجل وضعت جائزة تتجاوز سقف المليون دولار لمن يخترق نظامها المتصفح !نعم أخطأ هكر الاحساء ، ولكن معاقبته بهذه الطريقة قد تحرمنا من ناجح ومبتكر! لكن لماذا لايتم توعيته والاستفادة من موهبته، مادام القصد من سجنه إصلاحه“.

قوقل وضعت جائزة تتجاوز سقف المليون دولار لمن يخترق نظامها المتصفح !

نعم أخطأ هكر الاحساء ، ولكن معاقبته بهذه الطريقة قد تحرمنا من ناجح ومبتكر !

لكن لماذا لايتم توعيته والاستفادة من موهبته ، مادام القصد من سجنه إصلاحه ! #العفو_عن_هكر_الاحسا pic.twitter.com/wJG979sfns — تركي الشبـانـات (@turki_shabanat) December 18, 2019

وغردت أخرى قائلة: ”شخص مثل هذا يُعتبر كنزًا عظيمًا لو إنحط في المكان الصح , وأنا أشوف لازم تنمون موهبته بدال ما ترمونه بين المُجرمين لأنكم بكذا راح تدفنونه هوه وموهبته وغير كذا إللي سواه ما يستاهل هالعقوبة الكبيره لأنه نيته كانت المُساعده فقط ولو يبغى الضرر كان حذف معلومات الطلاب“

#العفو_عن_هكر_الاحسا

شخص مثل هذا يُعتبر كنز عظيم لو إنحط في المكان الصح , وأنا أشوف لازم تنمون موهبته بدال ما ترمونه بين المُجرمين لأنكم بكذا راح تدفنونه هوه وموهبته وغير كذا إللي سواه ما يستاهل هالعقوبة الكبيره لأنه نيته كانت المُساعده فقط ولو يبغى الضرر كان حذف معلومات الطلاب — Empty (@illqc) December 18, 2019

وغرد عبدالله أيضًا داعمًا لموقف العفو عن الطالب يقول: ”تدروا ان أكبر شركات العالم للبرمجيات و تقنية المعلومات نفس قوقل و مايكروسوفت الخ… اذا احد دخل على نظامهم الأمني يوظفوه و بعض الحكومات نفس الصين امريكا روسيا على طول ياخذوه يساعدهم بحماية الانظمة عندنا يحاربوه و و يتغرم مدري متى نستغل العقول اللي عندنا“.

تدروا ان أكبر شركات العالم للبرمجيات و تقنية المعلومات نفس قوقل و مايكروسوفت الخ… اذا احد دخل على نظامهم الأمني يوظفوه و بعض الحكومات نفس الصين امريكا روسيا على طول ياخذوه يساعدهم بحماية الانظمة عندنا يحاربوه و و يتغرم مدري متى نستغل العقول اللي عندنا

#العفو_عن_هكر_الاحسا pic.twitter.com/9jvg2mokIG — +عبدالله❄️ (@prst_s1) December 18, 2019

منتقدون

غير أن مغردين تمسكوا بضرورة معاقبة الطالب، حيث غرد ”هادي الغامدي“: ”الناس اللي تقول العقوبة مبالغ فيها. العقوبة المطلوبة من النيابة العامة منصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية“.

الناس اللي تقول العقوبة مبالغ فيها ،، العقوبة المطلوبة من النيابة العامة منصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الجرائم المعلوماتية #العفو_عن_هكر_الاحسا pic.twitter.com/xziF3HGo3B — هادي الغامدي (@Hadii_t) December 18, 2019

أيضًا رأى مغرد آخر أن ”هناك فرقًا بين اكتشاف ثغرات وإبلاغ الجهات الرسمية وبين اختراق الموقع والعبث“، لذلك اعتبر الواقعة ”جريمة تستحق العقوبة… ومن الخطأ تصوير الإجرام بالعبقرية“.

#العفو_عن_هكر_الاحسا

غير صحيح

هناك فرق بين اكتشاف ثغرات وإبلاغ الجهات الرسمية وبين اختراق الموقع والعبث

هذ جريمة تستحق العقوبة ولا يوجد عبقرية فيها ومن الخطأ تصوير الإجرام بالعبقرية

ولكن يجب أيضا فتح تحقيق مع الجامعة ومحاسبة مسؤوليها عن هذا الأمر@minister_moe_sa@bip_ksa — Sattam82 (@Sattam823) December 18, 2019

وما بين دعوات العفو والتشدد في العقاب، رأى طرف آخر أن الأمر يخضع لتقدير القاضي، حيث غرد ”عبدالرحمن“ قائلًا: ”تقدير ظروف الجريمة ووضع المجرم يعود للقاضي عندما يقرر فرض الحد الأدنى أو الأعلى من العقوبة المنصوص عليها نظامًا“.

الى الحمقى في الهاشتاق النيابة العامة طالبت بالعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

اما تقدير ظروف الجريمة ووضع المجرم

هذا يعود للقاضي عندما يقرر فرض الحد الأدنى أو الأعلى من العقوبة المنصوص عليها نظامًا . #العفو_عن_هكر_الاحسا pic.twitter.com/jQ8Sz6BTt0 — Abdulrhman ???????? (@aboodo1411) December 18, 2019

ساخرون

بخلاف التناول الجاد للقضية وجدت التعليقات الساخرة حضورًا بين رواد موقع التواصل، على خلفية اعترافات إحدى الطالبات على الشاب الذي عدّل درجتها، حيث كتب حساب يسمى ”نواف“: ”اللي قهرني اللي علمت عليه يعني بالله انتي شتبين ب الضبط عدلك درجاتك خلاص كليزق واسكتي“.

#العفو_عن_هكر_الاحسا

مافيه احد مثله هكر يعدلي درجاتي فالفاينل ؟ والله ما اصير مثلها ماعلم احد???? pic.twitter.com/rayYRYYmXz — anoud➰ (@__iiiA5) December 18, 2019

وغردت ”عنود“: ”مافيه أحد مثله هكر يعدلي درجاتي فالفاينل؟ والله ما أصير مثلها ماعلم أحد“، فيما كتبت ”غدير“: ”أنا ما قهرني إلا الطالبة اللي اعترفت عليه هذا جزاته يعني“، وقالت ”أمل“ ساخرة: ”أكيد قالت له لاتخاف سرك في بير“.