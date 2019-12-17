السعودية تكشف عن خطة لتوظيف 8 آلاف شاب وفتاة في مدارس تعليم قيادة السيارات

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية تستهدف توظيف ثمانية آلاف مواطن سعودي من الجنسين في مدارس تعليم قيادة السيارات في البلاد.

وأعلنت الوزارة، في بيان، عن توقيع اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لها، وشركة ”تطوير التعليم“ القابضة، تستهدف إتاحة 8 آلاف وظيفة في مدارس تعليم قيادة المركبات لدى 80 منشأة.

وتهدف الاتفاقية لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل لممارسة مهنة تدريب القيادة لشغل 8 آلاف وظيفة متوقعة في مدارس تعليم قيادة المركبات، إذ إن هناك 80 منشأة مرخصة جاهزة لتقديم خدمات التدريب على قيادة المركبات ومهيأة للاستقبال.

وتشرف وزارة العمل والإدارة العامة للمرور على تأهيل موظفين وموظفات عن طريق المعاهد المتخصصة والمعتمدة، ومن ثم توجيههم لسوق العمل.

ولم تحدد الوزارة مواعيد محددة لتحقيق أهداف الاتفاقية في توظيف الباحثين عن فرص عمل في ذلك القطاع.

وتستعين مدارس تعليم قيادة السيارات، لا سيما النسائية منها، بوافدات أجنبيات لتعليم النساء في السعودية قيادة السيارات، بعد أن رفعت المملكة منتصف العام الماضي الحظر المفروض على قيادتهن.

لكن الرياض تتجه لتوطين الكثير من القطاعات من خلال تعيين موظفين وموظفات سعوديين، وتخفيض نسب البطالة المرتفعة من خلال التوجه للقطاع الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب.