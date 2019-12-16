بعد هاشتاغ ”البس البندانة“.. تركي آل الشيخ يشرح طريقة ارتدائها‎

نشر رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، فيديو يشرح فيه طريقة ارتداء ”البندانة“ استعدادًا لحضور حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر إقامته 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وظهر آل الشيخ خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بـ“تويتر“ برفقة أحد الأشخاص ويدعى ”جميص“، حيث علّق تركي قائلًا: ”راح نشرحلكم طريقة لبس البندانة مع هذا الشخص واللي هسميه جميص لحضور حفل ميدل بيست يوم الخميس.. البس البندانة ياوحش.. ويلا ننطلق“.

وكان عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن بالوطن العربي قد أعلنوا تضامنهم مع هاشتاغ ”البس البندانة“ الذي أطلقه آل الشيخ، مؤكّدين ارتداءهم إياها والتوجه للرياض لحضو حفل ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض 19 الشهر الجاري.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو وعلي رأسهم الفنان ماجد المهندس والذي قال: ”الوعد قريب بالرياض يأبو ناصر.. البس البندانة وروح ياوحش“.

ولا يزال هاشتاغ ”هنلبس البندانة ونروح ننبسط“ يتفاعل على ”تويتر“ منذ قيام آل الشيخ بنشره الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي والذي قال فيه: ”‏ضيعت مراهقتي اسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانه وروح انبسط وولعها“.