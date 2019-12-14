مصر.. فتاة تنجب طفلًا دون علمها بالحمل

شهدت إحدى المناطق المصرية واقعة غريبة حين أنجبت فتاة طفلًا دون أن تدري أنها حامل من علاقة غير شرعية مع شاب في محافظة الجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما شعرت الفتاة بألم شديد وإصابتها بنزف، مما دفع والدتها لمحاولة مساعدتها، وأثناء ذلك فوجئت الأم بطفل يخرج من رحم ابنتها، لتصاب بحالة من الصدمة.

بعدها تم نقل الفتاة إلى المستشفى، وبعد إجراء الإسعافات اللازمة لها وبتضييق الخناق عليها كشفت الفتاة أنها دخلت في علاقة غير شرعية مع شاب ارتبطت به عاطفيًا قبل أشهر، ومارسا العلاقة الجنسية خلالها مرتين.

وأوضحت الفتاة في التحقيقات التي أجريت معها أنها لم تكن تعلم أنها حامل، خاصة أنها لم يظهر عليها أي علامات للحمل خلال فترة الـ8 أشهر، وحتى إنجابها الطفل.

وحررت أسرة الفتاة محضرًا ضد الشاب بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنتهم البالغة من العمر 18 عامًا، وإقامته علاقة غير شرعية معها، وأحيلت القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيق وكشف ملابسات الواقعة.