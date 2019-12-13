السوداني ضحية التنمر يظهر بجوار السيسي في منتدى شباب العالم (صورة)

استضاف منتدى شباب العالم الذي يُقام على أرض مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الطالب الجنوب السوداني جون ضحية التنمر في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية.

وظهر جون بجوار السيسي خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية لمسرح شباب العالم ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

ووجه الشاب السوداني ضحية التنمر عدة رسائل للقائمين على منتدى شباب العالم، مقدمًا الشكر لهم على دعوته.

وقال: ”سعيد بتواجدي هنا، ومنتدى شباب العالم حدث عظيم له مكانة خاصة في قلبي وقلب جميع شباب العالم“.

وكان طالب جنوب السودان استوقفه 3 شباب أثناء ذهابه لمدرسته شارلس لوانقا بالعباسية، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، رغمًا عنه، وأجبروه على التقاط فيديو وهم يسخرون من مظهره ويتهكمون عليه.

وصرّح جون حينها بأنه لا يحب إثارة المشاكل وجلبها لأهله، وسبب تنازله عن البلاغ أنه يشعر أن المصريين والسودانيين ”واحد“، معتبرًا ما حدث له شيء عابر كان في الماضي وانتهى ولا بد أن ينساه.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته حضرا حفل إطلاق النسخة الثانية من مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.