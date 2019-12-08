بالفيديو.. احتفاء بشاب سعودي انضم لمهنة ينفرد السعوديون بنظرتهم الدونية لها‎

احتفى عدد كبير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بشاب سعودي انضم لمهنة الحلاقة التي ينفرد كثير من السعوديين بنظرتهم الدونية لها على عكس ما هو شائع في غالبية دول العالم.

ووثق مقطع فيديو صوره أحد زبائن صالون الحلاقة الجديد فيما يبدو، الشاب فيصل البطي الذي أصبح أول سعودي يعمل حلاقًا في مدينة بريدة، عاصمة منطقة القصيم المجاورة للرياض.

وبدا فيصل سعيدًا بمهنته الجديدة بينما كان يضع اللمسات الأخيرة على صالونه الجديد الذي سيقدم خدمة الحلاقة في المنازل أيضًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

شاهد بالفيديو..

«فيصل البطي» شاب سعودي بـ ⁧#بريدة⁩ يفتتح محله "الحلاقة" ويعمل فيه ليكون بذلك أول حلاق سعودي⁩

, pic.twitter.com/XChQSSl9Xa — مجتمعنا (@KSASociety) December 8, 2019

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بينما انهالت على الشاب القصيمي الإشادات على تحديه لنظرة المجتمع الدونية لمهنة الحلاقة التي ترقى في الغرب لكونها نوعًا من الفنون.

وكان السعوديون في الماضي يعملون حلاقين، سيما في مكة المكرمة التي تلقى الحلاقة فيها إقبالًا من الحجاج لحلق شعورهم كجزء من طقوس وتعاليم الحج.

لكن المهنة أصبحت حكرًا على الوافدين الأجانب من عدة جنسيات مع إقبال الملايين منهم على المملكة منذ منتصف القرن الماضي للعمل في مشاريع التنمية التي بدأت تعيشها المملكة معتمدة على مبيعات النفط.

ومع مرور السنين، وارتفاع أسعار النفط، ووصول الرفاه الاجتماعي لأوجه بين السعوديين، باتت النظرة الدونية لبعض المهن، هي المسيطرة، وبينها الحلاقة التي أحجم عنها أبناء المملكة وبات وجود حلاق سعودي في أي مدينة أمرًا نادرًا.