كيف ينظر السعوديون لهجوم فلوريدا الدامي؟

انضم كثير من السعوديين، إلى كبار قادة المملكة ومسؤوليها، لإدانة الهجوم الدامي الذي شهدته قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فلوريدا، صباح الجمعة، ويتهم بتنفيذه ضابط سعودي شاب لقي مصرعه في الهجوم الذي خلف قتلى وجرحى.

ورغم فارق التوقيت بين واشنطن الرياض، حيث توالت أخبار الهجوم وهوية منفذه في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بتوقيت السعودية، إلا أن كثيرا من مواطني المملكة قدموا تعازيهم ومواساتهم لعوائل الضحايا والمصابين، وأدانوا الهجوم وتبرأوا من منفذه.

وفي موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الحديث عن الهجوم، كل اهتمامات السعوديين، ودون الكثير منهم، تتقدمهم نخب تضم كتاباً وإعلاميين وفنانين ومشاهير وشخصيات تنتمي لمختلف شرائح المجتمع السعودي ومناطقه، عبارات المواساة والإدانة.

وتحت الوسم ”#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا“، قال الإعلامي والكاتب السعودي البارز، سلمان الدوسري في تعليق على الحادث ”الجرائم تحدث في كل مكان بالعالم.. بل وفي أمريكا نفسها… هل مثل أحدا منهم شعبه؟! كل مسئول عن سلوكه وفعله… السعوديين مشهود لهم في ميادين أخرى.. بالتأكيد القتل وترويع الآمنين ليس منها“.

وفي سياق مماثل، كتب الأكاديمي السعودي، الدكتور علي بن عبدالعزيز الشثري، ”#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا جميعاً .. بل من يمثلنا هما الشابين جاسر بن دهام آل راكة اليامي، وذيب بن مانع جاسر آل راكة اليامي اللذين كانا مبتعثين إلى الولايات المتحدة، وانتقلا إلى رحمة الله تعالى غرقا في نهر بولاية ماساتشوستش الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق“.

الإعلامي السعودي المتخصص بكرة القدم، عبدالعزيز المريسل، علق بدوره على الهجوم قائلاً ”المجتمع السعودي بأكمله من الصغير للكبير يؤكد بصوت واحد بأن #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا فالإسلام لم يأمرنا بمثل هذا العمل الإجرامي ، بل على العكس“.

وكتب مقدم البرامج التلفزيونية المعروف، مفرح الشقيقي، في تعزيته لعوائل ضحايا الهجوم ”في هذا الهاشتاق ستسمع الصوت السعودي الأصيل نعم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ، لماذا ؟؟؟ لأننا بلد السلام والمحبة والإنسانية، العزاء لعائلات الضحايا والسلام للعالم أجمعه والمجد لهذا الوطن العظيم“.

واختار كثير من السعوديين الذين يتقنون اللغة الإنكليزية، إدانة الهجوم ومواساة عوائل الضحايا، بلغة الأمريكيين، وهو ما قام به أيضاً كبار المسؤولين السعوديين وبينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفيرة الرياض في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وقال المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، في رد على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الهجوم، إن الهجوم لا يمثل الشعب السعودي، مشيراً لكونه أحد السعوديين الذين عاش في الولايات المتحدة الأمريكية ولديه الكثير من الأصدقاء فيها، مقدماً تعازيه في ضحايا الهجوم.

Our condolences to you Mr President & to our friends in America.

I lived in the united states with my

family for a while, my children attended schools, we have a-lot of friends and absolutely this evil-action doesn’t represent Saudi people.

#Florida

#floridashooting

— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 6, 2019