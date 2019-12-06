كيف ينظر السعوديون لهجوم فلوريدا الدامي؟

انضم كثير من السعوديين، إلى كبار قادة المملكة ومسؤوليها، لإدانة الهجوم الدامي الذي شهدته قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فلوريدا، صباح الجمعة، ويتهم بتنفيذه ضابط سعودي شاب لقي مصرعه في الهجوم الذي خلف قتلى وجرحى.

ورغم فارق التوقيت بين واشنطن الرياض، حيث توالت أخبار الهجوم وهوية منفذه في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت بتوقيت السعودية، إلا أن كثيرا من مواطني المملكة قدموا تعازيهم ومواساتهم لعوائل الضحايا والمصابين، وأدانوا الهجوم وتبرأوا من منفذه.

وفي موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الحديث عن الهجوم، كل اهتمامات السعوديين، ودون الكثير منهم، تتقدمهم نخب تضم كتاباً وإعلاميين وفنانين ومشاهير وشخصيات تنتمي لمختلف شرائح المجتمع السعودي ومناطقه، عبارات المواساة والإدانة.

وتحت الوسم ”#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا“، قال الإعلامي والكاتب السعودي البارز، سلمان الدوسري في تعليق على الحادث ”الجرائم تحدث في كل مكان بالعالم.. بل وفي أمريكا نفسها… هل مثل أحدا منهم شعبه؟! كل مسئول عن سلوكه وفعله… السعوديين مشهود لهم في ميادين أخرى.. بالتأكيد القتل وترويع الآمنين ليس منها“.

الجرائم تحدث في كل مكان بالعالم.. بل وفي أمريكا نفسها…

هل مثل أحدا منهم شعبه؟!

كل مسئول عن سلوكه وفعله…

السعوديين مشهود لهم في ميادين أخرى.. بالتأكيد القتل وترويع الآمنين ليس منها#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) December 6, 2019

وفي سياق مماثل، كتب الأكاديمي السعودي، الدكتور علي بن عبدالعزيز الشثري، ”#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا جميعاً .. بل من يمثلنا هما الشابين جاسر بن دهام آل راكة اليامي، وذيب بن مانع جاسر آل راكة اليامي اللذين كانا مبتعثين إلى الولايات المتحدة، وانتقلا إلى رحمة الله تعالى غرقا في نهر بولاية ماساتشوستش الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق“.

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا جميعاً .. بل من يمثلنا هما الشابين جاسر بن دهام آل راكة اليامي، وذيب بن مانع جاسر آل راكة اليامي اللذين كانا مبتعثين إلى الولايات المتحدة، وانتقلا إلى رحمة الله تعالى غرقا في نهر بولاية ماساتشوستش الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق.

.

. pic.twitter.com/p2XiJw1TIa — د. علي بن عبدالعزيز الشثري (@Dr_Alshathry) December 6, 2019

الإعلامي السعودي المتخصص بكرة القدم، عبدالعزيز المريسل، علق بدوره على الهجوم قائلاً ”المجتمع السعودي بأكمله من الصغير للكبير يؤكد بصوت واحد بأن #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا فالإسلام لم يأمرنا بمثل هذا العمل الإجرامي ، بل على العكس“.

المجتمع السعودي بأكمله من الصغير للكبير يؤكد بصوت واحد بأن #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا فالإسلام لم يأمرنا بمثل هذا العمل الإجرامي ، بل على العكس — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 6, 2019

وكتب مقدم البرامج التلفزيونية المعروف، مفرح الشقيقي، في تعزيته لعوائل ضحايا الهجوم ”في هذا الهاشتاق ستسمع الصوت السعودي الأصيل نعم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا ، لماذا ؟؟؟ لأننا بلد السلام والمحبة والإنسانية، العزاء لعائلات الضحايا والسلام للعالم أجمعه والمجد لهذا الوطن العظيم“.

في هذا الهاشتاق ستسمع الصوت السعودي الأصيل

نعم #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا

لماذا ؟؟؟

لأننا بلد السلام والمحبة والإنسانية

،،

العزاء لعائلات الضحايا

والسلام للعالم أجمعه

والمجد لهذا الوطن العظيم pic.twitter.com/CiCOX6CQTu — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) December 6, 2019

واختار كثير من السعوديين الذين يتقنون اللغة الإنكليزية، إدانة الهجوم ومواساة عوائل الضحايا، بلغة الأمريكيين، وهو ما قام به أيضاً كبار المسؤولين السعوديين وبينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفيرة الرياض في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وقال المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، في رد على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الهجوم، إن الهجوم لا يمثل الشعب السعودي، مشيراً لكونه أحد السعوديين الذين عاش في الولايات المتحدة الأمريكية ولديه الكثير من الأصدقاء فيها، مقدماً تعازيه في ضحايا الهجوم.

Our condolences to you Mr President & to our friends in America.

I lived in the united states with my

family for a while, my children attended schools, we have a-lot of friends and absolutely this evil-action doesn’t represent Saudi people.

#Florida

#floridashooting — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) December 6, 2019

واختار المقدم التلفزيوني الرياضي المعروف، وليد الفراج، التعليق على الهجوم باللغة الإنكليزية أيضاً، وقال في رد على تغريدة الرئيس ترمب إن ماحدث جريمة يرفضها جميع مواطنيه السعوديين.

My full sympathy with the American people, what happened is a crime, and all the Saudi people reject what happened, god bless America and its people#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 6, 2019

ومن الصعب حصر سيل ردود الفعل الواسعة في السعودية على الهجوم، حيث ينضم مزيد من مواطني المملكة لإدانته ومواساة عوائل الضحايا بينما تقدم الملك سلمان بن عبدالعزيز مواطنيه في إدانة الهجوم من خلال اتصال هاتفي بالرئيس ترمب، قال فيه إن منفذه لا يمثل السعوديين، وأنه وجه أجهزة الأمن السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية التي تحقق في الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أطلق شخص النار داخل قاعدة ”بنساكولا“ الجوية في فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من ضمنهم المهاجم وإصابة آخرين.

وتوالت التقارير عن الحادث تباعاً، لتكشف عن كون منفذ الهجوم ضابط سعودي شاب يدعى محمد الشمراني، ويتدرب في القاعدة الأمريكية، دون تحديد دوافع الهجوم.

وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني، وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتُعرف بأنها ”مهد طيران سلاح البحرية“، كما أنها تستقبل طلابًا من كافة أنحاء العالم.

ويأتي حادث إطلاق النار اليوم بعد يومين فقط من قيام بحار أمريكي بقتل اثنين من الموظفين المدنيين، وإصابة آخر قبل أن يقتل نفسه في بيرل هاربور في حوض بناء السفن في هاواي.