الشرطة السعودية تعلق على حادثة مقتل الطالبة بشرى محجب

أعلنت شرطة منطقة جازان في جنوب السعودية، أنها اتخذت الإجراءات النظامية في حادثة مقتل طالبة الثانوية العامة بشرى محجب، في أول تعليق رسمي حول الحادثة التي يُثار جدل واسع حولها واتهامات بتعرض الفتاة للاغتصاب من قبل أربعة شبان أقدموا على حرقها لإخفاء فعلتهم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، في وقت مبكر من يوم الجمعة، عن متحدث إعلامي باسم شرطة منطقة جازان، قوله: ”بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين“.

وأضاف بيان شرطة جازان أنه ”بمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها .. والله ولي التوفيق“.

وكانت طالبة الثانوية الشابة لقيت مصرعها حرقاً في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي داخل إحدى الشقق في مدينة جازان في جنوب السعودية، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في الحادثة التي قالت تقارير إعلامية حولها إن الشابة كانت برفقة أربعة شبان، وقد فرَّ الجميع إثر اندلاع حريق في الشقة تسبب بمصرع إحدى الفتيات.

لكن مغردات في موقع ”تويتر“، زعمن أنهن زميلات للطالبة في المدرسة وأن اسمها بشرى محجب، قدمنَّ رواية أخرى للحادثة، قُلنَّ فيها إن بشرى تعرضت للاغتصاب بعد أن تم استدراجها للشقة، وأن مغتصبيها أحرقوا الشقة بعد أن فقدت الشابة وعيها بهدف إخفاء آثار جريمتهم على حد وصفهن.

وتقول إحدى المغردات إن صديقة بشرى استدرجتها بعد أن توجهن في يوم الحادث لأداء أحد الاختبارات الدراسية، إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة، حيث حضر خال صديقة بشرى وثلاثة من أصدقائه وتناوبوا على اغتصاب بشرى قبل أن تفقد وعيها.

وتجد تلك الروايات صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسط مطالب بكشف تفاصيل الحادثة وتقديم الجناة للقضاء إن كانت وفاة الفتاة جريمة بالفعل.

ورغم وجود مشككين بصحة تلك الروايات، والدعوة لانتظار نتائج التحقيق، ذهب البعض لنشر أسماء أشخاص على أنهم متهمون في الحادثة، وبينهم شخص يحمل اسم خالد، وقيل إنه ابن فيصل مدخلي رئيس مجلس إدارة نادي حطين السعودي، والذي كتب عبر ”تويتر“ عقب اتهامه بتهريب نجله لخارج المملكة: ”حسبنا الله ونعم الوكيل على كل كاذب ومفتري وحاسد وحاقد“.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل تلك الروايات حول الحادثة الغامضة، لكن صحيفة ”سبق“ المحلية، قالت مساء الأربعاء الماضي، إن النيابة العامة تولت ملف التحقيق في القضية واستكمال التحقيقات بعد صدور تقرير مبدئي حول الحادثة بوفاة بشرى متأثرة بحريق اندلع في شقة.

ووفق الصحيفة فإنه تم إيقاف أشخاص لم تحدد عددهم، على ذمة التحقيق في وفاة الفتاة، وينتظر أن يكشف الطب الشرعي تفاصيل الوفاة، ويحسم الجدل الدائر حول الحادثة.