دموع ونغم.. ظهور نادر لعازفات سعوديات على محطة تلفزيون محلية (فيديو)

حضرت الدموع بين أنغام الموسيقى في ظهور نادر لعازفات سعوديات شابات على شاشة قناة تلفزيون محلية، في بلد ظل لعقود يفرض قيودًا على الفنون بمختلف أنواعها استنادًا لتفسيرات دينية للشريعة الإسلامية، بجانب قيود إضافية على النساء.

وخصصت قناة ”إم بي سي“ السعودية الخاصة حلقة برنامجها ”معالي المواطن“، اليوم الأربعاء، لاستضافة موسيقيات سعوديات شابات بعد أن ألغت المملكة غالبية القيود المفروضة على الفنون، وبات البلد الخليجي المحافظ وجهة لكبار نجوم الفن العالميين.

واستضاف مقدم البرنامج، الإعلامي الشاب علي العلياني، عازفة بيانو شابة تدعى روان الدريس، وقد حضرت للاستوديو برفقة آلتها الموسيقية التي اشتراها لها والدها لتتعلم العزف بجهود فردية قبل نحو تسع سنوات، عندما كان الوصول لمراكز تعليم موسيقى للفتيات في المملكة ليس بالأمر اليسير.

وحكت روان، في أول ظهور لها أمام الجمهور السعودي، كيف ظلت تتعلم بمفردها إلى أن أتقنت قراءة النوتة الموسيقية، وهي مرحلة احترافية لدى العازفين، قبل أن يتاح لها بعد نحو سبع سنوات من ذلك التاريخ دراسة الموسيقى بشكل أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصل اليوم لمرحلة تأليف المقطوعات.

عازفة البيانو السعودية روان الدريس: تعلمت العزف قبل 9 سنوات.. وتعلمت قراءة النوتة ذاتياً#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/gxrR59CXAG — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 4, 2019

نداء تركستاني، هي أيضًا عازفة عود سعودية شابة أطلت في البرنامج من مدينة جدة، وعزفت على مقام البيات الموسيقي رغم حداثة عهدها بالعزف الذي يعود لثلاث سنوات، واجهت فيها صعوبة التعلم بسبب نظرة المجتمع على حد وصفها.

وخلال العزف بدا التأثر واضحًا على العازفة الجداوية التي توقفت ومسحت دموعها، في أول ظهور لها في واحدة من أكثر القنوات السعودية المتابعة في المملكة.

وسأل العلياني ضيفة البرنامج الفنانة السعودية المخضرمة وعد، والتي كانت تستمع للعازفات الشابات بحماس، عن الصعوبات التي واجهتها في الماضي وعما إذا كانت قد فكرت بترك الفن بسبب القيود الاجتماعية المفروضة آنذاك على الفنون، لكنها لم تتمكن من إكمال إجابتها التي بدأتها بالقول إنها كثيرًا ما فكرت بترك الفن، إذ انهالت دموعها بعد ذلك.

الفنانة وعد تحبس دموعها على الهواء بعد سؤال #علي_العلياني عن أصعب اللحظات في حياتها#معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/QOQLuRdnJx — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 4, 2019

وتمثل ضيفتا العلياني الشابتين جزءًا من جيل كبير من السعوديات اللاتي تعلمن الموسيقى رغم الصعوبات التي واجهنها في السابق، ويتطلعن اليوم للاستفادة من الانفتاح الذي تعيشه المملكة على الفنون العالمية، والجهود الرسمية لدعم الفنون، لتحقيق شهرة واسعة وتمثيل بلادهن في الخارج.

روان الدريس.. عازفة البيانو التي تطمح لتمثيل المملكة في المسارح العالمية #معالي_المواطن#mbc1 pic.twitter.com/73DLSF0J5v — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 4, 2019

فيما تمثل الفنانة وعد حالة فريدة لفنانة سعودية تمسكت بموهبتها في الغناء طوال سنوات كان انخراط النساء في الفنون خلالها من المحظورات، وحققت شهرة واسعة خارج المملكة، قبل أن تعود لتغني في بلادها وقد ازدحمت اليوم بكبار فناني العالم.