محكمة سعودية تسدل الستار على قضية ”معضولة عنيزة“

أسدلت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة عنيزة السعودية الستار على قضية الفتاة الشهيرة إعلاميًا بـ“معضولة عنيزة“ بعد أن قضت لصالحها بثبوت العضل وصلاح الخاطب الذي تقدم لها قبل سنوات.

وأعلن محامي الفتاة، وهو الكاتب السعودي عبد الرحمن اللاحم، على حسابه في تويتر: ”اللهم لك الحمد اليوم صدر الحكم من محكمة الأحوال الشخصية بعنيزة لصالح موكلتنا بثبوت العضل وصلاح الخاطب الذي تقدم لها، بعد نقض الحكم الأول من المحكمة العليا، وبذلك تطوى صفحة مؤلمة من قصص العضل. أنا في غاية السعادة أنني كنت جزءًا من هذه القصة وأنني خدمت هذه السيدة العظيمة #معضولة_عنيزة”.

اللهم لك الحمد

اليوم صدر الحكم من محكمة الأحوال الشخصية بعنيزةلصالح موكلتنا بثبوت العضل وصلاح الخاطب الذي تقدم لها،بعد نقض الحكم الأول من المحكمة العليا، وبذلك تطوى صفحة مؤلمة من قصص العضل.

أنا في غاية السعادة أنني كنت جزء من هذه القصة وأنني خدمت هذه السيدة العظيمة #معضولة_عنيزة — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 4, 2019

ونشر اللاحم مقطع فيديو قال إنه رد فعل والدة الفتاة بعد سماع النطق بالحكم.

مشهد مؤثر جداً لوالدة الفتاة المعضولة بعد سماعها النطق بالحكم ، الذي أنهى رحلة طويلة من القهر والجور ، عاشتها الأم مع ابنتها بكل تفاصيلها المؤلمة

الحمدلله #معضولة_عنيزة pic.twitter.com/tr6faCzT6L — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 4, 2019

وكانت محكمة العدل العليا في السعودية نقضت القضية، من خلال تحويلها إلى قاضٍ آخر في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة عنيزة.

وكانت فتاة من محافظة عنيزة في السعودية رفعت دعوى عضل، غير أن المحكمة رفضتها، ما دعا الفتاة إلى اتهام شقيقها بالوقوف خلف معاناتها منذ 7 سنوات وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية المتمثلة بالزواج.

وفي مداخلة مع برنامج ”معالي المواطن“ في نسخته الماضية، روت الفتاة معاناتها، مبينة أن قضيتها لا تتعلق بمنعها من الزواج فقط لأن الخاطب ”عازف عود“، فمعاناتها تعود في الأصل إلى يتمها، مبينة أن ولاية زواجها أصبحت بيد أخيها.

وتساءلت عن طبيعة ولاية شقيقها التي لا تتمتع بالشروط الدينية، وقد أهدر كرامتها وظلمها، مضيفة أن الزواج هو أبسط حقوقها.

والعضل هو منع الولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن طلبت ذلك، ورغبت به ورغب بها.