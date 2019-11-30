47 منظمة تونسية تحتج على العنف ضد المرأة (فيديو)

نظّمت 47 جمعية تونسية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تنديدًا بالعنف ضد النساء، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في المحافظات التونسية مؤخرًا.

شارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من المنتسبين إلى مؤسسات المجتمع المدني التونسي، وناشطات في الجمعيات النسوية، إضافة إلى شخصيات وطنية، حيث طالب المحتجون بالوقوف في وجه ظاهرة العنف المسلط على النساء، والتي تفاقمت مؤخرًا بشكل لافت.

تونس العاصمة الان : مسيرة ضد العنف على المرأة تونس العاصمة الان : مسيرة ضد العنف على المرأة تم النشر بواسطة ‏Tounsi-التونسي‏ في السبت، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

وأصدرت الجمعيات مؤخرًا، بيانًا وجهت فيه نداء لكل التونسيين للتحرك ضد العنف المُسلّط على النساء، تزامنًا مع الحملة الدولية ”16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي انطلقت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني وتنتهي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وطالبت الجمعيات التونسيين والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والأحزاب المشاركة في الاحتجاجات، التعبيرعن رفضهم للعنف ضد المرأة.

وحمّلت الجمعيات المسؤولية إلى السلطات التونسية، كما طالبتها بحماية النساء والأطفال، بحسب البيان.