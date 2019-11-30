يحمل رخصة قيادة للسيارات الرياضية.. ماتيو غارسيا معجزة سباقات بعمر 4 سنوات (صور)

من المقرر أن يصبح الطفل المعجزة ماتيو غارسيا، أصغر بطل ”لسباقات الكارت“، أو ما يعرف بـالكارتينغ في أمريكا اللاتينية، في سن الرابعة فقط.

وبحسب ما نشره موقع dailymail، اعتاد الصبي الصغير من المكسيك قيادة سباقات الدراجات الترابية والعربات، كمهارة تعلمها من والده، بيبي غارسيا، الذي كان جزءًا من أكثر السباقات إثارة ”ناسكار“ لأكثر من 12 عامًا.

لم تخل ولادة ماتيو أيضًا من بعض الغرابة كمهارته غير التقليدية في القيادة، حيث ولد للوالدين بيبي وزوجته انجليكا باتينيو، وفقًا لـ Infobae، بعد فترة كفاح مريرة في الحمل لمدة 9 سنوات، لكن سرعان ما رحب الزوجان بابنهما بفضل الإخصاب في المختبر، وأصبح المركز الذي تدور حوله حياتهما.

ومنذ الولادة، أصبح الاهتمام كبيرًا بـ“ماتيو“، حيث دارت الحياة الأسرية حول تفوقه في قيادة الدراجات النارية، وسباقات الكارت في جميع أنحاء بلده الأصلي.

وكشف الطفل في حديثه لموقع Infobae الأرجنتيني، بفخر أن لديه بالفعل رخصة طيار أقرها له الاتحاد المكسيكي للسيارات الرياضية، كما أنه طفل متحمس، يعرف جيدًا ما هو فريقه المفضل والسائق الذي يعده مثله الأعلى.

وأوضح الطفل الصغير أنه تعلم أن يركب دراجة نارية صغيرة على الطرق الوعرة، في الوقت الذي كان ينطق بالكاد كلماته الأولى بصعوبة، وكان لا يزال يتعرف على الحروف الأبجدية، لكن مع اتزان تام، يأخذ العجلة ويثبت ساقيه ويقفز إلى مضمار السباق.