تعرف على ياسر اللعبون حارس محمد بن سلمان الشخصي (صور)

مع اهتمام الصحافة المحلية والعالمية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خطة للنهوض بالمملكة على مستويات متعددة، بات حتى حراسه الشخصيين تحت دائرة الضوء.

وأصبحت صور الحراس الذي يظهرون برفقة الأمير النشط في العمل محل اهتمام أيضًا في الآونة الأخيرة، حيث يحظى الأمير الشاب بشعبية كبيرة في السعودية ويتابعه ملايين السعوديين من مختلف الأجيال.

وتشكل هوية الحراس الشخصيين لكبار الشخصيات في السعودية، سرًا من الصعب البوح به للضرورات الأمنية التقليدية المتبعة في غالبية دول العالم.

لكن إصرار كثير من المدونين السعوديين على معرفة هوية أولئك الأشخاص الملاصقين لأميرهم قاد للكشف عن بعض المعلومات حول أحد حراس ولي العهد من بين حارسين شخصين قلما يفارقانه.

ياسر اللعبون، هو الاسم الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة كأحد الحراس الشخصيين للأمير محمد بن سلمان في تنقلاته داخل المملكة وخارجها.

اللعبون الذي وصفته الصحافة المحلية بـ“الضابط الشاب النبه“، لا يعرف عنه الكثير غير أن نشطاء يشيرون إلى خضوعه لدورات تدريبية دقيقة، وبكفاءة عالية.

ويظهر اللعبون (33 عامًا) الذي تردد أنه ضابط برتبة رائد، ملاصقًا لولي العهد في كثير من جولاته الخارجية والداخلية، وتلفت نظراته الحادة التي تراقب كل من يتابع بن سلمان.

في الرياض وجدة وفي أبوظبي وواشنطن وعواصم أوروبية وآسيوية أخرى زارها بن سلمان خلال العامين الماضيين الذي أصبح فيهما الرجل الثاني في البلاد، ظهر اللعبون برفقة ولي العهد، واضعًا اسمه في ذاكرة السعوديين الذين يدعمون القائد الشاب في خطط التغيير العملاقة التي يعمل عليها.