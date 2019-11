يمني يزوج طفلته ذات التسع سنوات من رجل محكوم عليه بالإعدام (فيديو)

View this post on Instagram

عقد سجين يمني قران طفلته البالغة من العمر تسع سنوات – من مواليد 2011م- على سجين آخر مدان بعدة جرائم، ومحكوم علية بالإعدام، في قضية أثارت الرأي العام اليمني. وتعود القضية إلى بداية الشهر الحالي نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما تلقت والدة الطفلة اتصالات من داخل السجن المركزي في صنعاء، حيث يقضي زوج الطفلة ووالدها فترة العقوبة، يطالبها رجل بإحضار الطفلة ”هديل“ إلى السجن للدخول عليها في ”بيت الخلوة الشرعية“ باعتباره زوجا لها بعد عقد قرانها من قبل والدها. وناشدت والدتها في تسجيل مرئي بثته الناشطة اليمنية هيفا مالك ”بمنع هذا الزواج وإبطال العقد“. ودخل والد الطفلة السجن بتهمة السرقة، فيما تعيش الطفلة مع والدتها مع ثلاث شقيقات أخريات، حيث تعمل الأم في تنظيف المنازل لإطعام اطفالها. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #اليمن #صنعاء #هيفا_مالك #حوادث #جرائم #جريمة #زواج #طفلة #قاصر #مناشدة #محكمة #اعتداء #شرع #خطوبة #مخدرات #فيديو #ترند #جديد #تفاعل #yemen #wedding #video #trend #news